https://ria.ru/20210625/pogoda-1738533604.html

Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу

Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.06.2021

Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу

Жаркая погода ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 36 градусов, на западе области возможны кратковременные дожди с грозой, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

россия

александр синенков

погода

москва

тверская область

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жаркая погода ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 36 градусов, на западе области возможны кратковременные дожди с грозой, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он отметил, что грозы преимущественно прогнозируется на границе с Тверской областью и на юго-западе на границе с Калужской, вероятность, что дойдёт до Москвы, небольшая.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

россия

москва

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, погода, москва, тверская область, общество