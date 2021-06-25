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Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.06.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
Жаркая погода ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 36 градусов, на западе области возможны кратковременные дожди с грозой, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:00
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россия
александр синенков
погода
москва
тверская область
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жаркая погода ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 36 градусов, на западе области возможны кратковременные дожди с грозой, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Он отметил, что грозы преимущественно прогнозируется на границе с Тверской областью и на юго-западе на границе с Калужской, вероятность, что дойдёт до Москвы, небольшая.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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россия, александр синенков, погода, москва, тверская область, общество
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
08:00 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Синоптик Александр Синенков ожидает облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жаркая погода ожидает москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 36 градусов, на западе области возможны кратковременные дожди с грозой, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Переменная облачность, в утренние часы и во второй половине дня местами по области, в частности на западе, кратковременный дождь, возможна гроза. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36, в Подмосковье плюс 32-37", - сказал Синенков.
Он отметил, что грозы преимущественно прогнозируется на границе с Тверской областью и на юго-западе на границе с Калужской, вероятность, что дойдёт до Москвы, небольшая.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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РоссияАлександр СиненковПогодаМоскваТверская областьОбщество
 
 
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