https://ria.ru/20210625/podrostki-1738530903.html

Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация

Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация - РИА Новости, 25.06.2021

Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация

Подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшие в ДТП при поездке на микроавтобусе в Крыму, добрались до пункта назначения, госпитализация никому не... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:44

2021-06-25T06:44

2021-06-25T06:44

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

республика крым

ханты-мансийск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшие в ДТП при поездке на микроавтобусе в Крыму, добрались до пункта назначения, госпитализация никому не потребовалась, их здоровью ничего не угрожают, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямала. У пострадавших легкие травмы.По его словам, микроавтобус, который перевозил молодых людей, соответствует всем требованиям по перевозке несовершеннолетних, к тому же пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. Кроме того, в составе группы есть медицинский работник, молодые люди находятся под постоянным его наблюдением."Когда произошла авария, ребята направлялись в экспедицию на горную подготовку. Сейчас ребята находятся на нижнем плато массива Чатыр-Даг, откуда начнется программа сборов. Вчера вечером там они установили палаточный лагерь. Родителей всех ребят, находившихся в автобусе, оповестили о произошедшем сразу после ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.На программу сборов инцидент не повлиял, пояснил также собеседник агентства. Как и планировалось молодые ямальцы отправятся на 10 дней в горы, где изучат основы туристской, горной и спелеологической подготовки. Затем по программе - занятия по строевой, огневой, парашютной, водолазной, конной и другим видам подготовки, экскурсии в города Севастополь и Саки, посещение Музея морской авиации и осмотр боевое техники, спартакиада и товарищеский турнир войсковой части.Как уточнил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, для молодых людей, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме. "Будем внимательно следить за их самочувствием", - написал он в своем Instagram.

https://ria.ru/20210619/voditel-1737734909.html

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россия

республика крым

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), республика крым, ханты-мансийск, происшествия