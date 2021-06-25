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Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация - РИА Новости, 25.06.2021
Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
Подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшие в ДТП при поездке на микроавтобусе в Крыму, добрались до пункта назначения, госпитализация никому не... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T06:44
2021-06-25T06:44
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
республика крым
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшие в ДТП при поездке на микроавтобусе в Крыму, добрались до пункта назначения, госпитализация никому не потребовалась, их здоровью ничего не угрожают, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямала. У пострадавших легкие травмы.По его словам, микроавтобус, который перевозил молодых людей, соответствует всем требованиям по перевозке несовершеннолетних, к тому же пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. Кроме того, в составе группы есть медицинский работник, молодые люди находятся под постоянным его наблюдением."Когда произошла авария, ребята направлялись в экспедицию на горную подготовку. Сейчас ребята находятся на нижнем плато массива Чатыр-Даг, откуда начнется программа сборов. Вчера вечером там они установили палаточный лагерь. Родителей всех ребят, находившихся в автобусе, оповестили о произошедшем сразу после ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.На программу сборов инцидент не повлиял, пояснил также собеседник агентства. Как и планировалось молодые ямальцы отправятся на 10 дней в горы, где изучат основы туристской, горной и спелеологической подготовки. Затем по программе - занятия по строевой, огневой, парашютной, водолазной, конной и другим видам подготовки, экскурсии в города Севастополь и Саки, посещение Музея морской авиации и осмотр боевое техники, спартакиада и товарищеский турнир войсковой части.Как уточнил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, для молодых людей, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме. "Будем внимательно следить за их самочувствием", - написал он в своем Instagram.
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), республика крым, ханты-мансийск, происшествия
Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:44 25.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подросткам, попавшим в ДТП с микроавтобусом в Крыму, не понадобилась госпитализация

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Подростки из Ямало-Ненецкого автономного округа, попавшие в ДТП при поездке на микроавтобусе в Крыму, добрались до пункта назначения, госпитализация никому не потребовалась, их здоровью ничего не угрожают, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Микроавтобус с подростками попал в четверг в ДТП и опрокинулся на бок в Крыму, пострадали три человека. Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В микроавтобусе находилось 19 подростков - патриотический отряд из Ямала. У пострадавших легкие травмы.
"Два мальчика получили травмы легкой степени тяжести: ушибы мягких тканей и ссадины, у одного юноши небольшое рассечение. Сразу после ДТП на автомобилях скорой помощи молодые люди были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополь. Там их осмотрели врачи, сделали рентген. После обследования и оказания помощи медики приняли решение, что ребят оставлять в больнице нет необходимости", - сказал собеседник агентства.
По его словам, микроавтобус, который перевозил молодых людей, соответствует всем требованиям по перевозке несовершеннолетних, к тому же пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. Кроме того, в составе группы есть медицинский работник, молодые люди находятся под постоянным его наблюдением.
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"Когда произошла авария, ребята направлялись в экспедицию на горную подготовку. Сейчас ребята находятся на нижнем плато массива Чатыр-Даг, откуда начнется программа сборов. Вчера вечером там они установили палаточный лагерь. Родителей всех ребят, находившихся в автобусе, оповестили о произошедшем сразу после ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.
На программу сборов инцидент не повлиял, пояснил также собеседник агентства. Как и планировалось молодые ямальцы отправятся на 10 дней в горы, где изучат основы туристской, горной и спелеологической подготовки. Затем по программе - занятия по строевой, огневой, парашютной, водолазной, конной и другим видам подготовки, экскурсии в города Севастополь и Саки, посещение Музея морской авиации и осмотр боевое техники, спартакиада и товарищеский турнир войсковой части.
Как уточнил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, для молодых людей, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме. "Будем внимательно следить за их самочувствием", - написал он в своем Instagram.
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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Республика КрымХанты-МансийскПроисшествия
 
 
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