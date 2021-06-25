https://ria.ru/20210625/podmoskove-1738573785.html

Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 25.06.2021

Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Подмосковный главк МЧС предупредил о дожде, грозе, граде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Московской области до вечера пятницы, 25 июня. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:22

2021-06-25T12:22

2021-06-25T12:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС предупредил о дожде, грозе, граде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Московской области до вечера пятницы, 25 июня."В период с 11.30 по 21.00 25 июня местами по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в экстренном сообщении на сайте главка.Спасатели напоминают, что при грозе нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, отмечают в МЧС, поэтому лучше всего прятаться под ним. В главке советуют выключить электроприборы дома, не говорить по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окнам. В сельской местности не стоит растапливать печь во время грозы, добавили в МЧС.В дождь спасатели советуют оставаться дома или в укрытии, на улице использовать зонт, дождевик и резиновые сапоги, при передвижении внимательно смотреть на дорогу, так как она может быть размыта, автомобиль во время дождя стоит припарковать у обочины и переждать ливень. Также во время дождя и сильного ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.В град МЧС рекомендует оставаться в помещении или найти укрытие на улице. Если укрытия нет, следует защитить голову от ударов градин подручными предметами. Под деревьями в град спасатели укрываться не рекомендуют, так как льдинки могут ломать ветки деревьев. В автомобиле необходимо держаться подальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной или, если позволяют габариты салона, лечь на пол и закрыть своим телом детей.При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Тем, кто оказался на улице, МЧС советует избегать слабо укрепленных конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.

https://ria.ru/20210624/dozhd-1738407974.html

https://ria.ru/20210621/yalta-1737956157.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество