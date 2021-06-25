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Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 25.06.2021
Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Подмосковный главк МЧС предупредил о дожде, грозе, граде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Московской области до вечера пятницы, 25 июня. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:22
2021-06-25T12:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС предупредил о дожде, грозе, граде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Московской области до вечера пятницы, 25 июня."В период с 11.30 по 21.00 25 июня местами по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в экстренном сообщении на сайте главка.Спасатели напоминают, что при грозе нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, отмечают в МЧС, поэтому лучше всего прятаться под ним. В главке советуют выключить электроприборы дома, не говорить по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окнам. В сельской местности не стоит растапливать печь во время грозы, добавили в МЧС.В дождь спасатели советуют оставаться дома или в укрытии, на улице использовать зонт, дождевик и резиновые сапоги, при передвижении внимательно смотреть на дорогу, так как она может быть размыта, автомобиль во время дождя стоит припарковать у обочины и переждать ливень. Также во время дождя и сильного ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.В град МЧС рекомендует оставаться в помещении или найти укрытие на улице. Если укрытия нет, следует защитить голову от ударов градин подручными предметами. Под деревьями в град спасатели укрываться не рекомендуют, так как льдинки могут ломать ветки деревьев. В автомобиле необходимо держаться подальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной или, если позволяют габариты салона, лечь на пол и закрыть своим телом детей.При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Тем, кто оказался на улице, МЧС советует избегать слабо укрепленных конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
https://ria.ru/20210624/dozhd-1738407974.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
Жителей Подмосковья предупредили о грозе, граде и сильном ветре
12:22 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье в пятницу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС предупредил о дожде, грозе, граде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Московской области до вечера пятницы, 25 июня.
"В период с 11.30 по 21.00 25 июня местами по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в экстренном сообщении на сайте главка.
Спасатели напоминают, что при грозе нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, отмечают в МЧС, поэтому лучше всего прятаться под ним. В главке советуют выключить электроприборы дома, не говорить по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окнам. В сельской местности не стоит растапливать печь во время грозы, добавили в МЧС.
В дождь спасатели советуют оставаться дома или в укрытии, на улице использовать зонт, дождевик и резиновые сапоги, при передвижении внимательно смотреть на дорогу, так как она может быть размыта, автомобиль во время дождя стоит припарковать у обочины и переждать ливень. Также во время дождя и сильного ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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В град МЧС рекомендует оставаться в помещении или найти укрытие на улице. Если укрытия нет, следует защитить голову от ударов градин подручными предметами. Под деревьями в град спасатели укрываться не рекомендуют, так как льдинки могут ломать ветки деревьев. В автомобиле необходимо держаться подальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной или, если позволяют габариты салона, лечь на пол и закрыть своим телом детей.
При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Тем, кто оказался на улице, МЧС советует избегать слабо укрепленных конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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