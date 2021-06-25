Презентация исследования о платформенной экономике
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования Института региональных проблем "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда".
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Участники:
- научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БОЧАРОВ;
- заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС.
Платформенная экономика в том или ином виде сегодня присутствует более чем в ста странах мира. В России продолжается работа по изучению международного опыта ее развития.
Институтом региональных проблем проведено большое исследование, которое дает возможность федеральным органам исполнительной власти, российским регионам, научному сообществу, общественным организациям присмотреться к опыту уже реализованных проектов поддержки занятости через возможности платформенной экономики и обратить внимание на те, которые можно адаптировать для российской действительности. Новое исследование демонстрирует авторитетную страновую социологию и другие аспекты.
Эксперты обсудят опыт мировых практик и возможности их применения в России, а также дадут оценку факторам, оказывающим воздействие на рынок труда под влиянием развития платформенной экономики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БОЧАРОВ;
- заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС.
Платформенная экономика в том или ином виде сегодня присутствует более чем в ста странах мира. В России продолжается работа по изучению международного опыта ее развития.
Институтом региональных проблем проведено большое исследование, которое дает возможность федеральным органам исполнительной власти, российским регионам, научному сообществу, общественным организациям присмотреться к опыту уже реализованных проектов поддержки занятости через возможности платформенной экономики и обратить внимание на те, которые можно адаптировать для российской действительности. Новое исследование демонстрирует авторитетную страновую социологию и другие аспекты.
Эксперты обсудят опыт мировых практик и возможности их применения в России, а также дадут оценку факторам, оказывающим воздействие на рынок труда под влиянием развития платформенной экономики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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