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Презентация исследования о платформенной экономике
Презентация исследования о платформенной экономике - РИА Новости, 25.06.2021
Презентация исследования о платформенной экономике
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования Института региональных проблем "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда".
2021-06-25T13:56
2021-06-25T13:56
анонсы
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Задать вопрос Участники:- научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;- профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БОЧАРОВ;- заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС.Платформенная экономика в том или ином виде сегодня присутствует более чем в ста странах мира. В России продолжается работа по изучению международного опыта ее развития. Институтом региональных проблем проведено большое исследование, которое дает возможность федеральным органам исполнительной власти, российским регионам, научному сообществу, общественным организациям присмотреться к опыту уже реализованных проектов поддержки занятости через возможности платформенной экономики и обратить внимание на те, которые можно адаптировать для российской действительности. Новое исследование демонстрирует авторитетную страновую социологию и другие аспекты. Эксперты обсудят опыт мировых практик и возможности их применения в России, а также дадут оценку факторам, оказывающим воздействие на рынок труда под влиянием развития платформенной экономики.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация исследования о платформенной экономике

13:56 25.06.2021
 
Читать ria.ru в
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования Института региональных проблем "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда".
Задать вопрос

Участники:
- научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БОЧАРОВ;
- заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС.

Платформенная экономика в том или ином виде сегодня присутствует более чем в ста странах мира. В России продолжается работа по изучению международного опыта ее развития.
Институтом региональных проблем проведено большое исследование, которое дает возможность федеральным органам исполнительной власти, российским регионам, научному сообществу, общественным организациям присмотреться к опыту уже реализованных проектов поддержки занятости через возможности платформенной экономики и обратить внимание на те, которые можно адаптировать для российской действительности. Новое исследование демонстрирует авторитетную страновую социологию и другие аспекты.
Эксперты обсудят опыт мировых практик и возможности их применения в России, а также дадут оценку факторам, оказывающим воздействие на рынок труда под влиянием развития платформенной экономики.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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