https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару - РИА Новости, 25.06.2021
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару
Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:25
2021-06-25T04:25
2021-06-25T04:25
зухра павлова
россия
здоровье
пиво
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156073/43/1560734358_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_f746313b018f2b7f002d4e06e3667320.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.Другими словами, пиво вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии человека, уточнила Павлова.Она также напомнила, что пиво — это очень калорийный напиток. И если в жару, когда жидкости употребляют больше, чем обычно, утолять жажду пивом, можно набрать лишний вес и даже спровоцировать опасность ожирения."Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения", — заключила Павлова.
https://rsport.ria.ru/20210531/alkogol-1734959519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/43/1560734358_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a5b4e47b0f1687586f5f2dbe5a2d03de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зухра павлова, россия, здоровье, пиво, еда, питание, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова
.
"Теоретически удовлетворить жажду пивом можно, так как любой холодный напиток будет приятным в жаркую погоду. Но пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве ", — объяснила врач.
Другими словами, пиво вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии человека, уточнила Павлова.
Она также напомнила, что пиво — это очень калорийный напиток. И если в жару, когда жидкости употребляют больше, чем обычно, утолять жажду пивом, можно набрать лишний вес и даже спровоцировать опасность ожирения.
"Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения", — заключила Павлова.