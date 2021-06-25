https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html

Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару

Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару - РИА Новости, 25.06.2021

Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару

Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:25

2021-06-25T04:25

2021-06-25T04:25

зухра павлова

россия

здоровье

пиво

еда

питание

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.Другими словами, пиво вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии человека, уточнила Павлова.Она также напомнила, что пиво — это очень калорийный напиток. И если в жару, когда жидкости употребляют больше, чем обычно, утолять жажду пивом, можно набрать лишний вес и даже спровоцировать опасность ожирения."Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения", — заключила Павлова.

https://rsport.ria.ru/20210531/alkogol-1734959519.html

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зухра павлова, россия, здоровье, пиво, еда, питание, общество