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Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару - РИА Новости, 25.06.2021
Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару
Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:25
2021-06-25T04:25
зухра павлова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.Другими словами, пиво вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии человека, уточнила Павлова.Она также напомнила, что пиво — это очень калорийный напиток. И если в жару, когда жидкости употребляют больше, чем обычно, утолять жажду пивом, можно набрать лишний вес и даже спровоцировать опасность ожирения."Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения", — заключила Павлова.
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зухра павлова, россия, здоровье, пиво, еда, питание, общество

Врач рассказала, почему опасно пить пиво в жару

04:25 25.06.2021
 
© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / Nitrub
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Летом в жару рекомендуется пить больше жидкости, однако это не касается пива. О двух причинах, почему этим напитком не стоит утолять жажду, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
"Теоретически удовлетворить жажду пивом можно, так как любой холодный напиток будет приятным в жаркую погоду. Но пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве ", — объяснила врач.
Другими словами, пиво вызывает обезвоживание, но не в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, что ведет к нарушению и ухудшению метаболических процессов и негативно сказывается на состоянии человека, уточнила Павлова.
Она также напомнила, что пиво — это очень калорийный напиток. И если в жару, когда жидкости употребляют больше, чем обычно, утолять жажду пивом, можно набрать лишний вес и даже спровоцировать опасность ожирения.
"Пивом можно не только напиться, но и наесться. Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения", — заключила Павлова.
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