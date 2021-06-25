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Шоубиз
https://ria.ru/20210625/pesnyary-1738592241.html
"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене
"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене - РИА Новости, 25.06.2021
"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене
Солист "Песняров" рассказал об изменах жене. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Судьба человека". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:02
2021-06-25T15:02
борис корчевников
би-2
шоубиз
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Солист "Песняров" рассказал об изменах жене. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Судьба человека". Музыкант признался ведущему передачи Борису Корчевникову, что уже не живет вместе с супругой Ириной."Мы общаемся, мы просто друзья. Мы разошлись. Официально мы не разводились — сначала по каким-то причинам, а потом уже просто руки не доходили", — поясняет Дайнеко.Вокалист отметил лишь то, что "они не сошлись характерами". Однако Дайнеко не стал скрывать, что изменял возлюбленной. Супруга не доверяла ему и контролировала. И ей не нужно было давать повод для ревности. "Это бесполезно: наверное, для жены невозможно понять, что ты можешь просто отказать", — считает музыкант. Однажды Ирина без предупреждения приехала в Красноярск, где работал Дайнеко, но не обнаружила в номере мужа чужую женщину. На днях группа "Би-2" представила клип на песню "Закрывая глаза", в записи которой принимал участие Валерий Дайнеко.
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борис корчевников, би-2, песняры

"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене

15:02 25.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВалерий Дайнеко
Валерий Дайнеко - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Солист "Песняров" рассказал об изменах жене. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Судьба человека".
Музыкант признался ведущему передачи Борису Корчевникову, что уже не живет вместе с супругой Ириной.
"Мы общаемся, мы просто друзья. Мы разошлись. Официально мы не разводились — сначала по каким-то причинам, а потом уже просто руки не доходили", — поясняет Дайнеко.
Вокалист отметил лишь то, что "они не сошлись характерами". Однако Дайнеко не стал скрывать, что изменял возлюбленной.
"Бывал я неверен? Потом — да! Когда тебе все время говорят о неверности, и ты не можешь объяснить, что не изменяешь, в какой-то момент думаешь: "А какая разница? Все равно уже отношения сломанные, непонятные". Случалось такое", — заявляет солист "Песняров".
Супруга не доверяла ему и контролировала. И ей не нужно было давать повод для ревности. "Это бесполезно: наверное, для жены невозможно понять, что ты можешь просто отказать", — считает музыкант.
Однажды Ирина без предупреждения приехала в Красноярск, где работал Дайнеко, но не обнаружила в номере мужа чужую женщину.

"Она меня никогда не заставала ни с кем. Невозможно было. Я профессионал! Шутка", — смеется вокалист.

На днях группа "Би-2" представила клип на песню "Закрывая глаза", в записи которой принимал участие Валерий Дайнеко.
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