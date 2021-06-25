https://ria.ru/20210625/pesnyary-1738592241.html

"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене

"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене - РИА Новости, 25.06.2021

"Я профессионал": солист "Песняров" рассказал об изменах жене

Солист "Песняров" рассказал об изменах жене. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Судьба человека". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:02

2021-06-25T15:02

2021-06-25T15:02

борис корчевников

би-2

шоубиз

песняры

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Солист "Песняров" рассказал об изменах жене. Подробностями личной жизни он поделился в программе "Судьба человека". Музыкант признался ведущему передачи Борису Корчевникову, что уже не живет вместе с супругой Ириной."Мы общаемся, мы просто друзья. Мы разошлись. Официально мы не разводились — сначала по каким-то причинам, а потом уже просто руки не доходили", — поясняет Дайнеко.Вокалист отметил лишь то, что "они не сошлись характерами". Однако Дайнеко не стал скрывать, что изменял возлюбленной. Супруга не доверяла ему и контролировала. И ей не нужно было давать повод для ревности. "Это бесполезно: наверное, для жены невозможно понять, что ты можешь просто отказать", — считает музыкант. Однажды Ирина без предупреждения приехала в Красноярск, где работал Дайнеко, но не обнаружила в номере мужа чужую женщину. На днях группа "Би-2" представила клип на песню "Закрывая глаза", в записи которой принимал участие Валерий Дайнеко.

https://ria.ru/20210201/zapret-1595515549.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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борис корчевников, би-2, песняры