Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза" - РИА Новости, 04.06.2021
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"
Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:48
2021-06-04T00:51
песняры
андрей макаревич
youtube
би-2
владимир шахрин
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735410660_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_beb727ca33caa8468693128fc9ebfc95.png
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и пианиста Глеба Колядина.Музыканты исполняют мелодичную композицию на сцене, освещенной мягким светом. На экран выводятся ярко-желтые титры со словами песни. Композиция "Закрывая глаза" вошла в альбом "Нечетный воин-4. Часть 1", релиз которого состоялся осенью. Помимо нее в трек-лист вошло еще 11 композиций, записанных при участии Манижи, Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы") и других."Нечетный воин" — это музыкальный проект, созданный 2005 году группой "Би-2". С тех пор было выпущено пять альбомов.
https://ria.ru/20210603/stereoleto-1735254256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735410660_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_9929c4a01dc1bf36879d28024559ea00.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
песняры, андрей макаревич, youtube, би-2, владимир шахрин, музыка, новости культуры

У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"

00:48 04.06.2021 (обновлено: 00:51 04.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и пианиста Глеба Колядина.
Музыканты исполняют мелодичную композицию на сцене, освещенной мягким светом. На экран выводятся ярко-желтые титры со словами песни.
Композиция "Закрывая глаза" вошла в альбом "Нечетный воин-4. Часть 1", релиз которого состоялся осенью. Помимо нее в трек-лист вошло еще 11 композиций, записанных при участии Манижи, Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы") и других.
"Нечетный воин" — это музыкальный проект, созданный 2005 году группой "Би-2". С тех пор было выпущено пять альбомов.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие в поселке Большое Завидово Тверской области. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 06:10Культура
Участники "Би-2" рассказали о волнении перед выступлением на Stereoleto
 
КультураПеснярыАндрей МакаревичYouTubeБи-2Владимир ШахринМузыкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
10:19Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
09:44Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
09:41"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
09:41На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
09:40Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции
09:38Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена
Лента новостейМолния