https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html

У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"

У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза" - РИА Новости, 04.06.2021

У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"

Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T00:48

2021-06-04T00:48

2021-06-04T00:51

песняры

андрей макаревич

youtube

би-2

владимир шахрин

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и пианиста Глеба Колядина.Музыканты исполняют мелодичную композицию на сцене, освещенной мягким светом. На экран выводятся ярко-желтые титры со словами песни. Композиция "Закрывая глаза" вошла в альбом "Нечетный воин-4. Часть 1", релиз которого состоялся осенью. Помимо нее в трек-лист вошло еще 11 композиций, записанных при участии Манижи, Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы") и других."Нечетный воин" — это музыкальный проект, созданный 2005 году группой "Би-2". С тех пор было выпущено пять альбомов.

https://ria.ru/20210603/stereoleto-1735254256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

песняры, андрей макаревич, youtube, би-2, владимир шахрин, музыка, новости культуры