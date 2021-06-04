https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза" - РИА Новости, 04.06.2021
У "Би-2" и участника "Песняров" вышел клип на трек "Закрывая глаза"
Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:48
2021-06-04T00:48
2021-06-04T00:51
песняры
андрей макаревич
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и пианиста Глеба Колядина.Музыканты исполняют мелодичную композицию на сцене, освещенной мягким светом. На экран выводятся ярко-желтые титры со словами песни. Композиция "Закрывая глаза" вошла в альбом "Нечетный воин-4. Часть 1", релиз которого состоялся осенью. Помимо нее в трек-лист вошло еще 11 композиций, записанных при участии Манижи, Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы") и других."Нечетный воин" — это музыкальный проект, созданный 2005 году группой "Би-2". С тех пор было выпущено пять альбомов.
https://ria.ru/20210603/stereoleto-1735254256.html
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песняры, андрей макаревич, youtube, би-2, владимир шахрин, музыка, новости культуры
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа "Би-2" представила на YouTube клип на песню "Закрывая глаза", записанную при участии вокалиста "золотого состава" ансамбля "Песняры" Валерия Дайнеко и пианиста Глеба Колядина.
Музыканты исполняют мелодичную композицию на сцене, освещенной мягким светом. На экран выводятся ярко-желтые титры со словами песни.
Композиция "Закрывая глаза" вошла в альбом "Нечетный воин-4. Часть 1", релиз которого состоялся осенью. Помимо нее в трек-лист вошло еще 11 композиций, записанных при участии Манижи, Ренарса Кауперса (Brainstorm), Сабрины, Андрея Макаревича ("Машина времени"), Владимира Шахрина ("Чайф"), Егора Белкина и Володи Котлярова ("Порнофильмы") и других.
"Нечетный воин" — это музыкальный проект, созданный 2005 году группой "Би-2". С тех пор было выпущено пять альбомов.