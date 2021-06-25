https://ria.ru/20210625/perevod-1738558172.html

Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест - РИА Новости, 25.06.2021

Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Об этом сообщила... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:12

2021-06-25T11:12

2021-06-25T11:12

протесты в белоруссии

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

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кгб белоруссии

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Об этом сообщила Би-би-си, позднее информацию о Сапеге подтвердили адвокат семьи обвиняемой Антон Гашинский и посольство России в Минске.По словам адвоката, с россиянкой продолжаются следственные действия, однако в дальнейшем ее судьба будет разрешена положительным образом.Как сообщили в российском посольстве, сейчас решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками. В дипмиссии также отметили, что находятся в постоянном взаимодействии по этому вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь, с адвокатами и родителями девушки.Отвечая на вопрос о возможности помилования Сапеги, в ведомстве сообщили, что не дают никаких прогнозов и работают над ситуацией. Отчим россиянки Сергей Дудич рассказал, что в настоящее время Софья находится на съемной квартире в Минске, а решение о ее переводе на домашний арест стало неожиданностью для всей семьи.В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

https://ria.ru/20210625/foto-1738551969.html

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