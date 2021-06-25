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Нижегородская область
https://ria.ru/20210625/peresadka-1738668510.html
В Нижнем Новгороде женщина родила после сложной пересадки органов
В Нижнем Новгороде женщина родила после сложной пересадки органов - РИА Новости, 25.06.2021
В Нижнем Новгороде женщина родила после сложной пересадки органов
Нижегородские медики впервые в России провели операцию кесарева сечения женщине с пересаженными почкой и поджелудочной железой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:22
2021-06-25T19:22
нижегородская область
россия
сергей романов
здоровье - общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Нижегородские медики впервые в России провели операцию кесарева сечения женщине с пересаженными почкой и поджелудочной железой, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ).Молодая женщина, страдавшая сахарным диабетом в течение 10 лет, столкнулась с проблемой отказа почек и была вынуждена проходить гемодиализ. В марте 2019 года бригада хирургов-трансплантологов ПОМЦ Федерального медико-биологического агентства России успешно выполнила пациентке одномоментную трансплантацию поджелудочной железы и почки. Сразу после операции было отмечено полное исчезновение сахарного диабета. Пересаженная почка успешно прижилась, что позволило отказаться от гемодиализа и вернуть пациентку к полноценной жизни.В декабре 2020 года женщина вновь обратилась в ПОМЦ, сообщив, что она ждет ребенка. По решению врачебного консилиума было принято решение о возможности сохранения беременности. Двадцать первого июня 2021 года в Дзержинском перинатальном центре женщине выполнили кесарево сечение. Родился здоровый ребенок весом 2 350 граммов."Наша пациентка после пересадки поджелудочной железы и почки родила здоровую девочку. Насколько нам известно, это первый такой случай в России, а, возможно, и вообще в мировой практике. Хирурги-трансплантологи и акушеры-гинекологи ПОМЦ в содружестве с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета и Дзержинского перинатального центра безупречно выполнили свою работу, хотя случай был крайне непростой", - отметил директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.По словам врачей, мама и малыш чувствуют себя хорошо, их готовят к выписке.
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россия, сергей романов, здоровье - общество, нижегородская область
В Нижнем Новгороде женщина родила после сложной пересадки органов
19:22 25.06.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров

Нижегородские медики помогли женщине родить ребенка после сложной пересадки органов

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Нижегородские медики впервые в России провели операцию кесарева сечения женщине с пересаженными почкой и поджелудочной железой, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ).
Молодая женщина, страдавшая сахарным диабетом в течение 10 лет, столкнулась с проблемой отказа почек и была вынуждена проходить гемодиализ. В марте 2019 года бригада хирургов-трансплантологов ПОМЦ Федерального медико-биологического агентства России успешно выполнила пациентке одномоментную трансплантацию поджелудочной железы и почки. Сразу после операции было отмечено полное исчезновение сахарного диабета. Пересаженная почка успешно прижилась, что позволило отказаться от гемодиализа и вернуть пациентку к полноценной жизни.
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В декабре 2020 года женщина вновь обратилась в ПОМЦ, сообщив, что она ждет ребенка. По решению врачебного консилиума было принято решение о возможности сохранения беременности. Двадцать первого июня 2021 года в Дзержинском перинатальном центре женщине выполнили кесарево сечение. Родился здоровый ребенок весом 2 350 граммов.
"Наша пациентка после пересадки поджелудочной железы и почки родила здоровую девочку. Насколько нам известно, это первый такой случай в России, а, возможно, и вообще в мировой практике. Хирурги-трансплантологи и акушеры-гинекологи ПОМЦ в содружестве с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета и Дзержинского перинатального центра безупречно выполнили свою работу, хотя случай был крайне непростой", - отметил директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.
По словам врачей, мама и малыш чувствуют себя хорошо, их готовят к выписке.
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