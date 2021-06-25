В Нижнем Новгороде женщина родила после сложной пересадки органов
Нижегородские медики помогли женщине родить ребенка после сложной пересадки органов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Нижегородские медики впервые в России провели операцию кесарева сечения женщине с пересаженными почкой и поджелудочной железой, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ).
Молодая женщина, страдавшая сахарным диабетом в течение 10 лет, столкнулась с проблемой отказа почек и была вынуждена проходить гемодиализ. В марте 2019 года бригада хирургов-трансплантологов ПОМЦ Федерального медико-биологического агентства России успешно выполнила пациентке одномоментную трансплантацию поджелудочной железы и почки. Сразу после операции было отмечено полное исчезновение сахарного диабета. Пересаженная почка успешно прижилась, что позволило отказаться от гемодиализа и вернуть пациентку к полноценной жизни.
В декабре 2020 года женщина вновь обратилась в ПОМЦ, сообщив, что она ждет ребенка. По решению врачебного консилиума было принято решение о возможности сохранения беременности. Двадцать первого июня 2021 года в Дзержинском перинатальном центре женщине выполнили кесарево сечение. Родился здоровый ребенок весом 2 350 граммов.
"Наша пациентка после пересадки поджелудочной железы и почки родила здоровую девочку. Насколько нам известно, это первый такой случай в России, а, возможно, и вообще в мировой практике. Хирурги-трансплантологи и акушеры-гинекологи ПОМЦ в содружестве с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета и Дзержинского перинатального центра безупречно выполнили свою работу, хотя случай был крайне непростой", - отметил директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.
По словам врачей, мама и малыш чувствуют себя хорошо, их готовят к выписке.