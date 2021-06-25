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В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов - РИА Новости, 25.06.2021
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:59
2021-06-25T18:59
2021-06-25T19:11
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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для путешествий, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с властями ЕС, чтобы понять, как будет работать вакцинный сертификат. ВОЗ также сотрудничает со странами, которые требуют международный сертификат вакцинации от желтой лихорадки, чтобы рассмотреть возможность его использования и для COVID-19 и перевода такого сертификата в электронный формат."На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", - добавил Райан.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, воз, в мире
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
18:59 25.06.2021 (обновлено: 19:11 25.06.2021)
Эксперты ВОЗ могут пересмотреть рекомендацию не требовать COVID-паспорта для путешествий
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для путешествий, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Чрезвычайный комитет ВОЗ четко заявил, что организация не должна рекомендовать наличие сертификата о вакцинации как условия для путешествий. Особенно учитывая неравномерное распределение вакцин, а также неуверенность в том, что вакцинация предотвращает заражение или передачу болезни. Комитет вновь соберется через пару недель, чтобы пересмотреть ранее данные рекомендации для генерального директора ВОЗ", - сказал он на брифинге.
По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с властями ЕС, чтобы понять, как будет работать вакцинный сертификат. ВОЗ также сотрудничает со странами, которые требуют международный сертификат вакцинации от желтой лихорадки, чтобы рассмотреть возможность его использования и для COVID-19 и перевода такого сертификата в электронный формат.
"На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", - добавил Райан.