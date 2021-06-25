Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/pasporta-1738662305.html
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов - РИА Новости, 25.06.2021
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:59
2021-06-25T19:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - туризм
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734938292_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_cf9e92c88711a2cdf8b947629077d8f8.jpg
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для путешествий, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с властями ЕС, чтобы понять, как будет работать вакцинный сертификат. ВОЗ также сотрудничает со странами, которые требуют международный сертификат вакцинации от желтой лихорадки, чтобы рассмотреть возможность его использования и для COVID-19 и перевода такого сертификата в электронный формат."На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", - добавил Райан.
https://ria.ru/20210602/sputnik-1735314486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734938292_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5c8f4a7fd8312a9237a0dc690db8e29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, воз, в мире
В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов
18:59 25.06.2021 (обновлено: 19:11 25.06.2021)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПолучение сертификата о вакцинации - одного из двух видов сертификатов, которые вводятся в Азербайджане
Получение сертификата о вакцинации - одного из двух видов сертификатов, которые вводятся в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк

Эксперты ВОЗ могут пересмотреть рекомендацию не требовать COVID-паспорта для путешествий

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для путешествий, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Чрезвычайный комитет ВОЗ четко заявил, что организация не должна рекомендовать наличие сертификата о вакцинации как условия для путешествий. Особенно учитывая неравномерное распределение вакцин, а также неуверенность в том, что вакцинация предотвращает заражение или передачу болезни. Комитет вновь соберется через пару недель, чтобы пересмотреть ранее данные рекомендации для генерального директора ВОЗ", - сказал он на брифинге.
По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с властями ЕС, чтобы понять, как будет работать вакцинный сертификат. ВОЗ также сотрудничает со странами, которые требуют международный сертификат вакцинации от желтой лихорадки, чтобы рассмотреть возможность его использования и для COVID-19 и перевода такого сертификата в электронный формат.
"На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", - добавил Райан.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 18:17Петербургский международный экономический форум
Итальянский губернатор призвал включить "Спутник V" в COVID-паспорта ЕС
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
04:15Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
Лента новостейМолния