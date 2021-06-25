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В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов

В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов - РИА Новости, 25.06.2021

В ВОЗ могут изменить рекомендацию не требовать COVID-паспорта у туристов

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:59

2021-06-25T18:59

2021-06-25T19:11

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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать COVID-паспорт для путешествий, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с властями ЕС, чтобы понять, как будет работать вакцинный сертификат. ВОЗ также сотрудничает со странами, которые требуют международный сертификат вакцинации от желтой лихорадки, чтобы рассмотреть возможность его использования и для COVID-19 и перевода такого сертификата в электронный формат."На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", - добавил Райан.

https://ria.ru/20210602/sputnik-1735314486.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, воз, в мире