https://ria.ru/20210625/osnovaniya-1738592734.html
В Роструде перечислили основания для отстранения непривитых сотрудников
В Роструде перечислили основания для отстранения непривитых сотрудников - РИА Новости, 25.06.2021
В Роструде перечислили основания для отстранения непривитых сотрудников
В Роструде рассказали, почему отказ от вакцинации может быть законным поводом для отстранения сотрудника от работы. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:51
2021-06-25T13:51
2021-06-25T13:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Роструде рассказали, почему отказ от вакцинации может быть законным поводом для отстранения сотрудника от работы.В частности, в ведомстве отметили, что в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, легальным основанием для этого может быть не только сам кодекс, но и федеральные законы, а также нормативно-правовые акты.Например, причиной может послужить нарушение Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Как отмечается в этом документе, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме на работу или отстранения от работ, связанных с высоким риском заражения инфекционными болезнями.В Роструде указали, что прививка может получить статус обязательной после решения главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения. В Роструде наопмнили, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.Постановления об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан приняли более чем в десяти регионах страны.При этом запрещается прививать граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210625/shtamm-1738529518.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
В Роструде перечислили основания для отстранения непривитых сотрудников
Роструд разъяснил основания для отстранения от работы непривитых от коронавируса