https://ria.ru/20210625/oskar-1738553537.html

Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"

Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров" - РИА Новости, 25.06.2021

Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"

Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:47

2021-06-25T10:47

2021-06-25T10:47

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оскар (премия)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия кинематографических искусств и наук США.Почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям, сыгранным в фильмах Ингмара Бергмана: "Персона", "Час волка", "Стыд" и другие. Актер Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году номинировался на "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана в фильме "Криминальное чтиво".Третьим лауреатом награды станет американская актриса и режиссер Элейн Мэй.Еще один актер-афромериканец Дэнни Гловер – звезда серии боевиков "Смертельное оружие" - получит награду имени Джина Хершолта, вручаемую киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.Церемония вручения наград состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20210625/bekmambetov-1738452201.html

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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)