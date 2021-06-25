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Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров" - РИА Новости, 25.06.2021
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:47
2021-06-25T10:47
2021-06-25T10:47
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия кинематографических искусств и наук США.Почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям, сыгранным в фильмах Ингмара Бергмана: "Персона", "Час волка", "Стыд" и другие. Актер Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году номинировался на "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана в фильме "Криминальное чтиво".Третьим лауреатом награды станет американская актриса и режиссер Элейн Мэй.Еще один актер-афромериканец Дэнни Гловер – звезда серии боевиков "Смертельное оружие" - получит награду имени Джина Хершолта, вручаемую киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.Церемония вручения наград состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
Лив Ульман, Элейн Мэй и Сэмюэл Л. Джексон получат почетные "Оскары" за выдающиеся заслуги
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия кинематографических искусств и наук США.
Почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.
Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям, сыгранным в фильмах Ингмара Бергмана: "Персона", "Час волка", "Стыд" и другие.
Актер Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году номинировался на "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана в фильме "Криминальное чтиво".
Третьим лауреатом награды станет американская актриса и режиссер Элейн Мэй.
Еще один актер-афромериканец Дэнни Гловер – звезда серии боевиков "Смертельное оружие" - получит награду имени Джина Хершолта, вручаемую киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
Церемония вручения наград состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.