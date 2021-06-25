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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/oskar-1738553537.html
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров" - РИА Новости, 25.06.2021
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:47
2021-06-25T10:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия кинематографических искусств и наук США.Почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям, сыгранным в фильмах Ингмара Бергмана: "Персона", "Час волка", "Стыд" и другие. Актер Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году номинировался на "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана в фильме "Криминальное чтиво".Третьим лауреатом награды станет американская актриса и режиссер Элейн Мэй.Еще один актер-афромериканец Дэнни Гловер – звезда серии боевиков "Смертельное оружие" - получит награду имени Джина Хершолта, вручаемую киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.Церемония вручения наград состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)
Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"
10:47 25.06.2021
 
© Предоставлено iviКадр из фильма "Шафт"
Кадр из фильма Шафт
© Предоставлено ivi

Лив Ульман, Элейн Мэй и Сэмюэл Л. Джексон получат почетные "Оскары" за выдающиеся заслуги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Норвежская актриса Лив Ульман и американский актер Сэмюэл Л. Джексон получат в 2022 году премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, объявила академия кинематографических искусств и наук США.
Почетный "Оскар" вручается, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.
© РИА Новости / Актриса Лив УльманАктриса Лив Ульман
Актриса Лив Ульман - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Актриса Лив Ульман
Актриса Лив Ульман
Лив Ульман приобрела всемирную известность благодаря своим ролям, сыгранным в фильмах Ингмара Бергмана: "Персона", "Час волка", "Стыд" и другие.
Актер Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году номинировался на "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана в фильме "Криминальное чтиво".
Третьим лауреатом награды станет американская актриса и режиссер Элейн Мэй.
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Кадр из фильма Смертельное оружие
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)
Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Еще один актер-афромериканец Дэнни Гловер – звезда серии боевиков "Смертельное оружие" - получит награду имени Джина Хершолта, вручаемую киноакадемией за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
Церемония вручения наград состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.
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