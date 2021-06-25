https://ria.ru/20210625/omsk-1738675593.html

В Омске с экс-министра транспорта взыскали 724 миллиона рублей

В Омске с экс-министра транспорта взыскали 724 миллиона рублей - РИА Новости, 25.06.2021

В Омске с экс-министра транспорта взыскали 724 миллиона рублей

С омского экс-министра транспорта Олега Илюшина взыщут 724 миллиона рублей компенсации материального ущерба за недостроенный Красногорский гидроузел, решение... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T20:08

2021-06-25T20:08

2021-06-25T20:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

мостовик

происшествия

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ОМСК, 25 июн - РИА Новости. С омского экс-министра транспорта Олега Илюшина взыщут 724 миллиона рублей компенсации материального ущерба за недостроенный Красногорский гидроузел, решение суда вступило в силу в пятницу, сообщили в Омском областном суде.Пять лет назад в Омске суд приговорил к реальным срокам лишения свободы бывшего главу минтранса Омской области Олега Илюшина и бывшего регионального министра финансов Риту Фомину за должностные преступления с ущербом в 1,3 миллиарда рублей.Как пояснили в пресс-службе Омского областного суда, в марте 2021 года Кировский райсуд Омска удовлетворил иск казенного Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений к бывшему министру транспорта Омской области Олегу Илюшину."(Управление требовало)… взыскать с Илюшина более 724 миллионов рублей в качестве материального ущерба, причиненного Омской области в результате совершения преступления в рамках государственного контракта… "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш", - говорится в сообщении пресс-службы Омского областного суда.Экс-министр подал на решение апелляцию. Коллегия по гражданским делам Омского областного суда, рассмотрев материалы дела 18 июня 2021 года, оснований для отмены решения суда первой инстанции не нашла. "Судебный акт вступил в законную силу", - сообщили в пятницу, 25 июня, в пресс-службе Омского областного суда.По данным СК, в 2014 году Илюшин в сговоре с Фоминой и по просьбе гендиректора НПО "Мостовик" Олега Шишова под видом аванса в рамках госконтракта по строительству Омского метрополитена предоставил "Мостовику" бюджетные 205 миллионов рублей для перекредитования в одном из банков, которые Шишов обещал вернуть через сутки. Но после того как банк в перекредитовании компании отказал, Шишов деньги не вернул и обязательства, предусмотренные госконтрактом, не исполнил. После возбуждения уголовного дела Илюшин подал в отставку. В ходе расследования Фомину отстранили от должности, а впоследствии уволили. Свою вину Илюшин и Фомина не признали.Красногорский гидроузел находится в селе Красная горка в 40 километрах от Омска. Это один из самых масштабных недостроев региона (наряду с метро и аэропортом Омск-Фёдоровка). Согласно документам на официальном портале правительства региона, гидроузел возводился для обеспечения судоходности Иртыша в черте Омска.

https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html

https://ria.ru/20210618/eks-ministr-1737506504.html

https://ria.ru/20210605/ubytki-1735754830.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, мостовик, происшествия