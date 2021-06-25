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Наука
https://ria.ru/20210625/omega3-1738565929.html
Открыт новый фактор риска ранней смерти
Открыт новый фактор риска ранней смерти - РИА Новости, 25.06.2021
Открыт новый фактор риска ранней смерти
Американские ученые предлагают добавить к восьми уже известным факторам риска преждевременной смерти еще один — низкий уровень омега-3 жирных кислот. По мнению... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:50
2021-06-25T13:31
наука
долголетие
старение
биология
здоровье
сша
питание
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американские ученые предлагают добавить к восьми уже известным факторам риска преждевременной смерти еще один — низкий уровень омега-3 жирных кислот. По мнению авторов, этот показатель по своей значимости не уступает такому фактору, как курение, отказ от которого продлевает жизнь в среднем на четыре года. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества питания American Journal of Clinical Nutrition.Вывод сделали на основе результатов очередного этапа долгосрочного Фрамингемского исследования сердца. Это, одно из самых продолжительных в мире когортных исследований, начатое в 1948 году, изучает влияние различных факторов на состояние сердечно-сосудистой системы и уровень общей смертности от любых причин. Для количественной оценки риска в свое время была разработана шкала Фрамингема, основанная на восьми исходных факторах: возраст, пол, курение, систолическое артериальное давление, предпринимаемые меры по лечению гипертонии, статус диабета, общий уровень холестерина и липопротеинов высокой плотности (HDL-холестерина). Многие из этих факторов обусловлены образом жизни или поведением — нездоровым питанием, отсутствием физической активности, употреблением табака и алкоголя, и ими можно управлять.Исследователи из Научно-исследовательского института жирных кислот в Южной Дакоте и Школы медицины и эпидемиологии Бостонского университета обнаружили еще один важный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, на который также можно повлиять.Проанализировав данные отчета Фрамингемского исследования 2018 года, который включал 2500 участников в возрасте от 66 до 73 лет, ученые установили, что среди биомаркеров, основанных на диете, наиболее четко со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности связан индекс омега-3, который рассчитывается как сумма жирных кислот класса омега-3 в плазме или мембранах красных кровяных телец, эритроцитов.Прежде всего речь идет о таких полиненасыщенных жирных кислотах, как эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, содержащихся в лососе, сельди и других видах рыбы, водорослевом масле, а также в пищевых добавках с омега-3.Авторы считают, что по своей значимости в оценке рисков преждевременной смерти новый фактор находится на одном уровне с курением. Люди с самым высоким индексом омега-3 примерно на 33 процента менее подвержены риску смерти в течение последующих лет по сравнению с людьми с самым низким значением этого индекса."Курение и индекс омега-3 представляются наиболее легко изменяемыми факторами риска. Согласно последней модели, курение вычитает более четырех лет жизни, что эквивалентно сокращению жизни при низком индексе омега-3", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи доктор Майкл Макберни (Michael McBurney) из Научно-исследовательского института жирных кислот.Оптимальный уровень индекса омега-3 составляет восемь процентов и более, низким считается уровень ниже четырех процентов."Интересно отметить, что в Японии, где средний индекс омега-3 превышает восемь процентов, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше, чем в Соединенных Штатах, где средний индекс омега-3 — около пяти процентов. Следовательно, выбор диеты, изменяющий индекс омега-3, может продлить жизнь", — заключает ученый.
https://ria.ru/20210623/rak-1738239198.html
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долголетие, старение, биология, здоровье, сша, питание

Открыт новый фактор риска ранней смерти

11:50 25.06.2021 (обновлено: 13:31 25.06.2021)
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американские ученые предлагают добавить к восьми уже известным факторам риска преждевременной смерти еще один — низкий уровень омега-3 жирных кислот. По мнению авторов, этот показатель по своей значимости не уступает такому фактору, как курение, отказ от которого продлевает жизнь в среднем на четыре года. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества питания American Journal of Clinical Nutrition.
Вывод сделали на основе результатов очередного этапа долгосрочного Фрамингемского исследования сердца. Это, одно из самых продолжительных в мире когортных исследований, начатое в 1948 году, изучает влияние различных факторов на состояние сердечно-сосудистой системы и уровень общей смертности от любых причин.
Для количественной оценки риска в свое время была разработана шкала Фрамингема, основанная на восьми исходных факторах: возраст, пол, курение, систолическое артериальное давление, предпринимаемые меры по лечению гипертонии, статус диабета, общий уровень холестерина и липопротеинов высокой плотности (HDL-холестерина). Многие из этих факторов обусловлены образом жизни или поведением — нездоровым питанием, отсутствием физической активности, употреблением табака и алкоголя, и ими можно управлять.
Исследователи из Научно-исследовательского института жирных кислот в Южной Дакоте и Школы медицины и эпидемиологии Бостонского университета обнаружили еще один важный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, на который также можно повлиять.
Проанализировав данные отчета Фрамингемского исследования 2018 года, который включал 2500 участников в возрасте от 66 до 73 лет, ученые установили, что среди биомаркеров, основанных на диете, наиболее четко со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности связан индекс омега-3, который рассчитывается как сумма жирных кислот класса омега-3 в плазме или мембранах красных кровяных телец, эритроцитов.
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Прежде всего речь идет о таких полиненасыщенных жирных кислотах, как эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, содержащихся в лососе, сельди и других видах рыбы, водорослевом масле, а также в пищевых добавках с омега-3.
Авторы считают, что по своей значимости в оценке рисков преждевременной смерти новый фактор находится на одном уровне с курением. Люди с самым высоким индексом омега-3 примерно на 33 процента менее подвержены риску смерти в течение последующих лет по сравнению с людьми с самым низким значением этого индекса.
"Курение и индекс омега-3 представляются наиболее легко изменяемыми факторами риска. Согласно последней модели, курение вычитает более четырех лет жизни, что эквивалентно сокращению жизни при низком индексе омега-3", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи доктор Майкл Макберни (Michael McBurney) из Научно-исследовательского института жирных кислот.
Оптимальный уровень индекса омега-3 составляет восемь процентов и более, низким считается уровень ниже четырех процентов.
"Интересно отметить, что в Японии, где средний индекс омега-3 превышает восемь процентов, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше, чем в Соединенных Штатах, где средний индекс омега-3 — около пяти процентов. Следовательно, выбор диеты, изменяющий индекс омега-3, может продлить жизнь", — заключает ученый.
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