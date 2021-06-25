https://ria.ru/20210625/ogranicheniya-1738628805.html
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:27
2021-06-25T16:27
2021-06-25T16:37
коронавирус covid-19
россия
радий хабиров
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:53:3138:1818_1920x0_80_0_0_c80849aafa7df19d128e71356125a8c9.jpg
УФА, 25 июн - РИА Новости. В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров."Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - сообщает Хабиров.Он уточнил, что это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан"."Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация - единственный способ противостоять коварной болезни", - сообщил глава региона.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f20f408fb472b3936be22ea2de242aff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27 25.06.2021 (обновлено: 16:37 25.06.2021)
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19 из-за нехватки вакцины
УФА, 25 июн - РИА Новости.
В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров
.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России
, чтобы наладить бесперебойную поставку", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - сообщает Хабиров.
Он уточнил, что это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан".
"Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация - единственный способ противостоять коварной болезни", - сообщил глава региона.