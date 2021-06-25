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В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:27
2021-06-25T16:37
коронавирус covid-19
россия
радий хабиров
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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УФА, 25 июн - РИА Новости. В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров."Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - сообщает Хабиров.Он уточнил, что это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан"."Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация - единственный способ противостоять коварной болезни", - сообщил глава региона.
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коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27 25.06.2021 (обновлено: 16:37 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19 из-за нехватки вакцины

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УФА, 25 июн - РИА Новости. В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - сообщает Хабиров.
Он уточнил, что это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан".
"Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация - единственный способ противостоять коварной болезни", - сообщил глава региона.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРадий ХабировЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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