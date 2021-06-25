https://ria.ru/20210625/ogranicheniya-1738628805.html

В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19

В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19

В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:27

2021-06-25T16:27

2021-06-25T16:37

коронавирус covid-19

россия

радий хабиров

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395176_0:53:3138:1818_1920x0_80_0_0_c80849aafa7df19d128e71356125a8c9.jpg

УФА, 25 июн - РИА Новости. В Башкирии из-за нехватки вакцины от COVID-19 перенесли ограничительные меры с 29 июня на 5 июля, сообщил глава региона Радий Хабиров."Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - сообщает Хабиров.Он уточнил, что это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан"."Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация - единственный способ противостоять коварной болезни", - сообщил глава региона.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии