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Песков ответил на вопрос о длительности COVID-ограничений

Песков ответил на вопрос о длительности COVID-ограничений - РИА Новости, 25.06.2021

Песков ответил на вопрос о длительности COVID-ограничений

Прогнозы по длительности действия в России ограничений по коронавирусу давать бессмысленно, все они рискуют стать неточными, нужно жить в условиях нынешней... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:41

2021-06-25T12:41

2021-06-25T12:41

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прогнозы по длительности действия в России ограничений по коронавирусу давать бессмысленно, все они рискуют стать неточными, нужно жить в условиях нынешней ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли будет говорить об отмене ограничений по коронавирусу после того, как ситуация с вакцинацией наладится и будет достигнут показатель 60% иммунизации населения.По его словам, "нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь".В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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