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https://ria.ru/20210625/odnoklassnitsa-1738559844.html
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой - РИА Новости, 25.06.2021
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:20
2021-06-25T14:04
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
ессентуки
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной дороге, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.Две недели назад в Долгоруковском районе на железной дороге погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". Несколько дней спустя также на железной дороге погиб 16-летний знакомый девочки. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, по обвинению в котором было задержан 19-летний житель Ессентуков. По данным СК, он создал в одном из мессенджеров ряд "групп смерти".В пятницу, 25 июня липецкие СМИ сообщили о гибели 15-летней подруги ранее погибшей школьницы."Более того, они одноклассницы и сидели за одной партой... Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда ни в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало, и никаких вопросов к этой семье не поступало", — сказал Таран.Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области."Пока ясно, что смерть одноклассницы повлияла на поведение этой девочки &lt;...&gt; Способ тот же самый", — отметил собеседник агентства.По его словам, сейчас самое главное — не допустить паники и найти адекватные меры реакции."Проводится профилактическая работа. Работа психологов, психиатров. Но, по всей видимости, этого недостаточно, потому что снова беда &lt;...&gt; Надо перестраивать работу с родителями — это самый главный вывод. Родители по каким-то причинам не могут достучаться до ребенка, не замечают изменений в его поведении", — отметил собеседник агентства.По его словам, родительские собрания, памятки, которые были розданы, до конца не срабатывают."Нужны новые подходы. Возможно, сегодня надо проводить тренинги для родителей... Сейчас думаем про более серьезные вещи. Я даже сегодня поддерживаю инициативу, чтобы привлекать представителей православной церкви для проведения профилактической и реабилитационной работы", — сказал Таран.
https://ria.ru/20210621/arest-1737868935.html
https://ria.ru/20210114/peterburg-1592975467.html
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липецкая область
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следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, ессентуки, происшествия
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
11:20 25.06.2021 (обновлено: 14:04 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Одноклассница погибшей под Липецком девочки-подростка найдена мертвой на железной дороге

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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной дороге, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.
Две недели назад в Долгоруковском районе на железной дороге погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". Несколько дней спустя также на железной дороге погиб 16-летний знакомый девочки. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, по обвинению в котором было задержан 19-летний житель Ессентуков. По данным СК, он создал в одном из мессенджеров ряд "групп смерти".
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В пятницу, 25 июня липецкие СМИ сообщили о гибели 15-летней подруги ранее погибшей школьницы.
"Более того, они одноклассницы и сидели за одной партой... Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда ни в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало, и никаких вопросов к этой семье не поступало", — сказал Таран.
Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
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"Пока ясно, что смерть одноклассницы повлияла на поведение этой девочки <...> Способ тот же самый", — отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас самое главное — не допустить паники и найти адекватные меры реакции.
"Проводится профилактическая работа. Работа психологов, психиатров. Но, по всей видимости, этого недостаточно, потому что снова беда <...> Надо перестраивать работу с родителями — это самый главный вывод. Родители по каким-то причинам не могут достучаться до ребенка, не замечают изменений в его поведении", — отметил собеседник агентства.
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По его словам, родительские собрания, памятки, которые были розданы, до конца не срабатывают.
"Нужны новые подходы. Возможно, сегодня надо проводить тренинги для родителей... Сейчас думаем про более серьезные вещи. Я даже сегодня поддерживаю инициативу, чтобы привлекать представителей православной церкви для проведения профилактической и реабилитационной работы", — сказал Таран.
 
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