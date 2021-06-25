https://ria.ru/20210625/odnoklassnitsa-1738559844.html
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой - РИА Новости, 25.06.2021
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:20
2021-06-25T11:20
2021-06-25T14:04
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
ессентуки
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной дороге, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.Две недели назад в Долгоруковском районе на железной дороге погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". Несколько дней спустя также на железной дороге погиб 16-летний знакомый девочки. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, по обвинению в котором было задержан 19-летний житель Ессентуков. По данным СК, он создал в одном из мессенджеров ряд "групп смерти".В пятницу, 25 июня липецкие СМИ сообщили о гибели 15-летней подруги ранее погибшей школьницы."Более того, они одноклассницы и сидели за одной партой... Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда ни в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало, и никаких вопросов к этой семье не поступало", — сказал Таран.Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области."Пока ясно, что смерть одноклассницы повлияла на поведение этой девочки <...> Способ тот же самый", — отметил собеседник агентства.По его словам, сейчас самое главное — не допустить паники и найти адекватные меры реакции."Проводится профилактическая работа. Работа психологов, психиатров. Но, по всей видимости, этого недостаточно, потому что снова беда <...> Надо перестраивать работу с родителями — это самый главный вывод. Родители по каким-то причинам не могут достучаться до ребенка, не замечают изменений в его поведении", — отметил собеседник агентства.По его словам, родительские собрания, памятки, которые были розданы, до конца не срабатывают."Нужны новые подходы. Возможно, сегодня надо проводить тренинги для родителей... Сейчас думаем про более серьезные вещи. Я даже сегодня поддерживаю инициативу, чтобы привлекать представителей православной церкви для проведения профилактической и реабилитационной работы", — сказал Таран.
https://ria.ru/20210621/arest-1737868935.html
https://ria.ru/20210114/peterburg-1592975467.html
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следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, ессентуки, происшествия
Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой
11:20 25.06.2021 (обновлено: 14:04 25.06.2021)
Одноклассница погибшей под Липецком девочки-подростка найдена мертвой на железной дороге
ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости.
Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области
девочки, которая вместе со своим товарищем состояла в "группах смерти", найдена мертвой на железной дороге, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.
Две недели назад в Долгоруковском районе на железной дороге погибла 15-летняя школьница. Перед смертью девочка записала видео, где рассказала о "группе смерти". Несколько дней спустя также на железной дороге погиб 16-летний знакомый девочки. СК
возбудил дело об убийстве двух и более лиц, по обвинению в котором было задержан 19-летний житель Ессентуков
. По данным СК, он создал в одном из мессенджеров ряд "групп смерти".
В пятницу, 25 июня липецкие СМИ сообщили о гибели 15-летней подруги ранее погибшей школьницы.
"Более того, они одноклассницы и сидели за одной партой... Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда ни в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало, и никаких вопросов к этой семье не поступало", — сказал Таран.
Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
"Пока ясно, что смерть одноклассницы повлияла на поведение этой девочки <...> Способ тот же самый", — отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас самое главное — не допустить паники и найти адекватные меры реакции.
"Проводится профилактическая работа. Работа психологов, психиатров. Но, по всей видимости, этого недостаточно, потому что снова беда <...> Надо перестраивать работу с родителями — это самый главный вывод. Родители по каким-то причинам не могут достучаться до ребенка, не замечают изменений в его поведении", — отметил собеседник агентства.
По его словам, родительские собрания, памятки, которые были розданы, до конца не срабатывают.
"Нужны новые подходы. Возможно, сегодня надо проводить тренинги для родителей... Сейчас думаем про более серьезные вещи. Я даже сегодня поддерживаю инициативу, чтобы привлекать представителей православной церкви для проведения профилактической и реабилитационной работы", — сказал Таран.