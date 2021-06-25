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ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села - РИА Новости, 25.06.2021
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села
Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:49
2021-06-25T09:52
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) - Новая Марьевка, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20210624/opolchenets-1738445094.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села
09:49 25.06.2021 (обновлено: 09:52 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села из миномета

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) - Новая Марьевка, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
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Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:52
В ДНР назвали условие, при котором примут план Киева по урегулированию
В четверг в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
 
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