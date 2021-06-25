ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села
09:49 25.06.2021 (обновлено: 09:52 25.06.2021)
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле села из миномета
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) - Новая Марьевка, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.