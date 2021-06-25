https://ria.ru/20210625/obschezhitie-1738676778.html

Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов

Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов - РИА Новости, 25.06.2021

Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов

Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T20:19

2021-06-25T20:19

2021-06-25T20:19

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738599744.html

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2021

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