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Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов - РИА Новости, 25.06.2021
Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:19
2021-06-25T20:19
2021-06-25T20:19
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738599744.html
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Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов