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Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов - РИА Новости, 25.06.2021
Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:19
2021-06-25T20:19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
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Вузам дали право заселять в общежития только привитых студентов
20:19 25.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтудент в комнате кампуса
Студент в комнате кампуса - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.
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Вчера, 14:16Распространение коронавируса
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В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
"Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы", - уточнили в ведомстве.
Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
 
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