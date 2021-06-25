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В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров
В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:45
2021-06-25T14:50
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы."Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в тексте указа.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров
14:45 25.06.2021 (обновлено: 14:50 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБар в отеле "Савой" в Москве
Бар в отеле Савой в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.
"Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в тексте указа.
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