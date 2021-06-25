https://ria.ru/20210625/obschepit-1738608191.html

В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров

В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:45

2021-06-25T14:45

2021-06-25T14:50

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы."Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20210625/udalenka-1738607413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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