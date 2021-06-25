В школе на западе Чехии 19 учеников потеряли сознание
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В школе в чешском городе Соколове 19 учеников потеряли сознание в начале занятий
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. В средней школе в городе Соколове на западе Чехии утром в пятницу, в начале занятий, один за другим потеряли сознание 19 учащихся, медики, пожарные и полиция выясняют, произошло ли это в результате отравления от еды или утечки газа, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Радек Гес.
"В 8.15 (9.15 мск) мы получили сообщение о том, что в данной школе потеряли сознание двое учеников, на место сразу выехали медики. На данный момент уже зафиксировано 19 учащихся, которым стало плохо, в школе работают 8 экипажей скорой помощи, прибыли также пожарные и полицейские. Пока не определена причина происшествия – отравление пищей или утечка какого-то газа", - сказал Гес.
В свою очередь, староста (глава) города Соколова Рената Оулеглова сообщила журналистам, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе.
"Пожарные не обнаружили в здании школы утечки газа. Все учащиеся находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает. Все взрослые, работающие в этой школе, находятся в нормальном состоянии", - сказала Оулеглова.
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