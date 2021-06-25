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В школе на западе Чехии 19 учеников потеряли сознание
В школе на западе Чехии 19 учеников потеряли сознание - РИА Новости, 25.06.2021
В школе на западе Чехии 19 учеников потеряли сознание
В средней школе в городе Соколове на западе Чехии утром в пятницу, в начале занятий, один за другим потеряли сознание 19 учащихся, медики, пожарные и полиция... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:31
2021-06-25T12:31
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. В средней школе в городе Соколове на западе Чехии утром в пятницу, в начале занятий, один за другим потеряли сознание 19 учащихся, медики, пожарные и полиция выясняют, произошло ли это в результате отравления от еды или утечки газа, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Радек Гес.В свою очередь, староста (глава) города Соколова Рената Оулеглова сообщила журналистам, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе."Пожарные не обнаружили в здании школы утечки газа. Все учащиеся находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает. Все взрослые, работающие в этой школе, находятся в нормальном состоянии", - сказала Оулеглова.
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чехия, в мире
В школе на западе Чехии 19 учеников потеряли сознание
12:31 25.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В школе в чешском городе Соколове 19 учеников потеряли сознание в начале занятий

Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. В средней школе в городе Соколове на западе Чехии утром в пятницу, в начале занятий, один за другим потеряли сознание 19 учащихся, медики, пожарные и полиция выясняют, произошло ли это в результате отравления от еды или утечки газа, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Радек Гес.
"В 8.15 (9.15 мск) мы получили сообщение о том, что в данной школе потеряли сознание двое учеников, на место сразу выехали медики. На данный момент уже зафиксировано 19 учащихся, которым стало плохо, в школе работают 8 экипажей скорой помощи, прибыли также пожарные и полицейские. Пока не определена причина происшествия – отравление пищей или утечка какого-то газа", - сказал Гес.
В свою очередь, староста (глава) города Соколова Рената Оулеглова сообщила журналистам, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе.
"Пожарные не обнаружили в здании школы утечки газа. Все учащиеся находятся под контролем медиков, жизни никого из них ничего не угрожает. Все взрослые, работающие в этой школе, находятся в нормальном состоянии", - сказала Оулеглова.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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