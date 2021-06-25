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Рябков рассказал о ситуации с обменом осужденными между Россией и США
Рябков рассказал о ситуации с обменом осужденными между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2021
Рябков рассказал о ситуации с обменом осужденными между Россией и США
Москва и Вашингтон не обменивались списками по арестованным американцам и россиянам, прогресса по вопросу возможного обмена заключенными нет, заявил замглавы... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:59
2021-06-25T16:59
сергей рябков
джо байден
владимир путин
россия
москва
сша
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обменивались списками по арестованным американцам и россиянам, прогресса по вопросу возможного обмена заключенными нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы."В последнее время никакого обмена списками не осуществлялось", - сказал Рябков журналистам.Он напомнил, что "тема затрагивалась на высшем уровне" в Женеве, а также на встрече главы МИД РФ Сергея Рябкова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Однако "никакого прогресса, который можно было бы в этой связи обозначить как начало или подступ к решению - такого ничего нет", сказал замминистра."Мы не двинулись в практическом смысле дальше",- резюмировал он."Если американцам нужно, пусть они обращаются. Мы им в очередной раз объясним, что есть конвенция Совета Европы 1983 года, которой можно воспользоваться. До сих пор никакого отклика не было, они не обращаются. Значит, у них нет интереса к этому. Ну нет, так нет, всё. Вопрос, значит, не имеет дальнейшего движения",- заявил Рябков журналистам.Он добавил, что "искусственно нагнетать его мы не будем".
https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html
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сергей рябков, джо байден, владимир путин, россия, москва, сша, в мире
Рябков рассказал о ситуации с обменом осужденными между Россией и США
14:59 25.06.2021 (обновлено: 16:59 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Рябков рассказал о ситуации с обменом осужденными между Россией и США

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обменивались списками по арестованным американцам и россиянам, прогресса по вопросу возможного обмена заключенными нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
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"В последнее время никакого обмена списками не осуществлялось", - сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что "тема затрагивалась на высшем уровне" в Женеве, а также на встрече главы МИД РФ Сергея Рябкова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Однако "никакого прогресса, который можно было бы в этой связи обозначить как начало или подступ к решению - такого ничего нет", сказал замминистра.
"Мы не двинулись в практическом смысле дальше",- резюмировал он.
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"Если американцам нужно, пусть они обращаются. Мы им в очередной раз объясним, что есть конвенция Совета Европы 1983 года, которой можно воспользоваться. До сих пор никакого отклика не было, они не обращаются. Значит, у них нет интереса к этому. Ну нет, так нет, всё. Вопрос, значит, не имеет дальнейшего движения",- заявил Рябков журналистам.
Он добавил, что "искусственно нагнетать его мы не будем".
 
Сергей РябковДжо БайденВладимир ПутинРоссияМоскваСШАВ мире
 
 
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