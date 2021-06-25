Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/obmen-1738567604.html
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:55
2021-06-25T11:55
россия
мария захарова
сергей рябков
джо байден
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Движения нет",- сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными между РФ и США и активизировалось ли обсуждение этой темы после саммита в Женеве."Вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на позициях, о которых говорили много раз", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20210621/britaniya-1737893998.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, сергей рябков, джо байден, женева (город), сша, в мире
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
11:55 25.06.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : МИД России

Рябков заявил, что движения по вопросу обмена осужденными между Россией и США нет

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Движения нет",- сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными между РФ и США и активизировалось ли обсуждение этой темы после саммита в Женеве.
"Вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на позициях, о которых говорили много раз", - подчеркнул замминистра.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 13:25
В Британии испугались сотрудничества США и России
 
РоссияМария ЗахароваСергей РябковДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
Лента новостейМолния