https://ria.ru/20210625/obmen-1738567604.html

В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США

В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2021

В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США

Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:55

2021-06-25T11:55

2021-06-25T11:55

россия

мария захарова

сергей рябков

джо байден

женева (город)

сша

в мире

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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Движения нет",- сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными между РФ и США и активизировалось ли обсуждение этой темы после саммита в Женеве."Вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на позициях, о которых говорили много раз", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20210621/britaniya-1737893998.html

россия

женева (город)

сша

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россия, мария захарова, сергей рябков, джо байден, женева (город), сша, в мире