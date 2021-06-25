https://ria.ru/20210625/obmen-1738567604.html
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:55
2021-06-25T11:55
2021-06-25T11:55
россия
мария захарова
сергей рябков
джо байден
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Движения по вопросу обмена заключенными между Россией и США после саммита в Женеве нет, при этом подход Москвы по этому вопросу не изменился, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ-США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными, в этой сфере могут быть найдены компромиссы. В российских тюрьмах сейчас находятся 17 граждан США, такие данные приводила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Движения нет",- сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли какие-то подвижки в вопросе обмена заключенными между РФ и США и активизировалось ли обсуждение этой темы после саммита в Женеве."Вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на позициях, о которых говорили много раз", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20210621/britaniya-1737893998.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, сергей рябков, джо байден, женева (город), сша, в мире
В МИД ответили на вопрос об обмене осужденными между Россией и США
Рябков заявил, что движения по вопросу обмена осужденными между Россией и США нет