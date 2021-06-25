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В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров
В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров - РИА Новости, 25.06.2021
В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров
Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:44
2021-06-25T14:44
2021-06-25T14:44
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.Такое решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году.В порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс будут допускаться суда только с вакцинированными путешественниками. Поскольку первоочередной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности. В частности, разработан ряд профилактических мер, направленных на обеспечение безопасного отдыха прибывающих. В их числе обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.
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