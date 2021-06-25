https://ria.ru/20210625/oae-1738569852.html

В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров

В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров - РИА Новости, 25.06.2021

В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров

Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:44

2021-06-25T14:44

2021-06-25T14:44

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

абу-даби

туризм

круизы

туристы

новости - туризм

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/57/1559865797_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1d5c336eb2d63aa218fe6d91025cb36e.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.Такое решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году.В порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс будут допускаться суда только с вакцинированными путешественниками. Поскольку первоочередной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности. В частности, разработан ряд профилактических мер, направленных на обеспечение безопасного отдыха прибывающих. В их числе обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.

https://ria.ru/20191018/1559878316.html

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, абу-даби, туризм, круизы, туристы, новости - туризм, оаэ, вакцинация