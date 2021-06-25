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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210625/oae-1738569852.html
В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров
В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров - РИА Новости, 25.06.2021
В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров
Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:44
2021-06-25T14:44
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
абу-даби
туризм
круизы
туристы
новости - туризм
оаэ
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.Такое решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году.В порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс будут допускаться суда только с вакцинированными путешественниками. Поскольку первоочередной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности. В частности, разработан ряд профилактических мер, направленных на обеспечение безопасного отдыха прибывающих. В их числе обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, абу-даби, туризм, круизы, туристы, новости - туризм, оаэ, вакцинация

В ОАЭ назвали дату открытия порта для круизных лайнеров

14:44 25.06.2021
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Абу-Даби начнет прием круизных лайнеров с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.
Такое решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году.
В порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс будут допускаться суда только с вакцинированными путешественниками. Поскольку первоочередной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности.
В частности, разработан ряд профилактических мер, направленных на обеспечение безопасного отдыха прибывающих. В их числе обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.
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