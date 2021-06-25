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Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"
Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине" - РИА Новости, 25.06.2021
Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"
Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:36
2021-06-25T17:36
россия
бруно лепру
ив роше
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя."Преображенским районным судом… вынесено решение по административному делу по иску Навального… об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля о постановке административного истца на профилактический учёт как лица, склонного к побегу", - сказала собеседница агентства.На заседании во вторник истец заявил ходатайство об истребовании видеозаписи заседания комиссии, которая признала Навального склонным к побегу. Суд обязал ответчика представить запрашиваемую видеозапись.В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало".Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/navalnyy-1738296105.html
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россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия
Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"
17:36 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Суд в Москве отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его на учет как склонного к побегу

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
"Преображенским районным судом… вынесено решение по административному делу по иску Навального… об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля о постановке административного истца на профилактический учёт как лица, склонного к побегу", - сказала собеседница агентства.
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На заседании во вторник истец заявил ходатайство об истребовании видеозаписи заседания комиссии, которая признала Навального склонным к побегу. Суд обязал ответчика представить запрашиваемую видеозапись.
В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало".
Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияБруно ЛепруИв РошеВадим КобзевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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