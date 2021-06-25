https://ria.ru/20210625/navalnyy-1738642769.html

Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"

Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине" - РИА Новости, 25.06.2021

Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"

Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:36

2021-06-25T17:36

2021-06-25T17:36

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733927864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ccb3e2f9b1ae0e8ab4d1c9ae24c7db.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя."Преображенским районным судом… вынесено решение по административному делу по иску Навального… об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля о постановке административного истца на профилактический учёт как лица, склонного к побегу", - сказала собеседница агентства.На заседании во вторник истец заявил ходатайство об истребовании видеозаписи заседания комиссии, которая признала Навального склонным к побегу. Суд обязал ответчика представить запрашиваемую видеозапись.В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало".Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/navalnyy-1738296105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/surkov-1737614752.html

россия

москва

покров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия