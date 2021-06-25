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Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией
Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией - РИА Новости, 25.06.2021
Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:01
2021-06-25T04:01
россия
гитанас науседа
евросоюз
ангела меркель
дмитрий песков
москва
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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россия, гитанас науседа, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, москва, литва, в мире
Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией
04:01 25.06.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.

"На уровне европейских лидеров не будет встречи с Россией. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России", - сказал Науседа по итогам первого дня саммита ЕС.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:47
Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов
 
РоссияГитанас НауседаЕвросоюзАнгела МеркельДмитрий ПесковМоскваЛитваВ мире
 
 
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