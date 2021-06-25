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Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией

Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией - РИА Новости, 25.06.2021

Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:01

2021-06-25T04:01

2021-06-25T04:01

россия

гитанас науседа

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

москва

литва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210625/vzaimodeystvie-1738525797.html

россия

москва

литва

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россия, гитанас науседа, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, москва, литва, в мире