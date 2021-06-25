Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.
"На уровне европейских лидеров не будет встречи с Россией. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России", - сказал Науседа по итогам первого дня саммита ЕС.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.