https://ria.ru/20210625/mototsiklist-1738538620.html

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД - РИА Новости, 25.06.2021

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД

Мотоциклист погиб в Челябинске, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД, которые неоднократно по громкой связи просили водителя остановиться, сообщила... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:15

2021-06-25T09:15

2021-06-25T09:15

угибдд

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Мотоциклист погиб в Челябинске, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД, которые неоднократно по громкой связи просили водителя остановиться, сообщила в пятницу пресс-служба УГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным пресс-службы, в Челябинске в четверг на улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, который на законное требование полицейских об остановке не отреагировал и начал набирать скорость."Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование со светозвуковыми сигналами. Водитель неоднократно по громкой связи предупреждался о том, что он совершает противоправное деяние, требование об остановке игнорировал. Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1994 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.Установлено, что мотоциклист был лишен права управления.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210422/avariya-1729413455.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, челябинск, происшествия