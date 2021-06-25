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В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД - РИА Новости, 25.06.2021
В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
Мотоциклист погиб в Челябинске, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД, которые неоднократно по громкой связи просили водителя остановиться, сообщила... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:15
2021-06-25T09:15
2021-06-25T09:15
угибдд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Мотоциклист погиб в Челябинске, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД, которые неоднократно по громкой связи просили водителя остановиться, сообщила в пятницу пресс-служба УГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным пресс-службы, в Челябинске в четверг на улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, который на законное требование полицейских об остановке не отреагировал и начал набирать скорость."Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование со светозвуковыми сигналами. Водитель неоднократно по громкой связи предупреждался о том, что он совершает противоправное деяние, требование об остановке игнорировал. Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1994 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.Установлено, что мотоциклист был лишен права управления.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, поясняется в сообщении.
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угибдд, челябинск, происшествия
В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости.
Мотоциклист погиб в Челябинске
, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД, которые неоднократно по громкой связи просили водителя остановиться, сообщила в пятницу пресс-служба УГИБДД
УМВД России по Челябинску.
По данным пресс-службы, в Челябинске в четверг на улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, который на законное требование полицейских об остановке не отреагировал и начал набирать скорость.
"Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование со светозвуковыми сигналами. Водитель неоднократно по громкой связи предупреждался о том, что он совершает противоправное деяние, требование об остановке игнорировал. Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП мотоциклист, мужчина 1994 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Установлено, что мотоциклист был лишен права управления.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, поясняется в сообщении.