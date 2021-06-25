https://ria.ru/20210625/moskva-1738658340.html

Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно

Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно - РИА Новости, 25.06.2021

Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно

Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:43

2021-06-25T18:43

2021-06-25T19:01

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здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу. При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе сотрудников на удаленку."Определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых работодатель, осуществляющий деятельность на территории города Москвы, обязан перевести работников на дистанционный режим работы... Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва