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Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно
Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно - РИА Новости, 25.06.2021
Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно
Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:43
2021-06-25T18:43
2021-06-25T19:01
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу. При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе сотрудников на удаленку."Определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых работодатель, осуществляющий деятельность на территории города Москвы, обязан перевести работников на дистанционный режим работы... Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
Власти Москвы уточнили перечень сотрудников, кто должен работать удаленно
18:43 25.06.2021 (обновлено: 19:01 25.06.2021)
Департамент здравоохранения Москвы уточнил перечень сотрудников, кто должен работать удаленно
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на сайте
департамента здравоохранения Москвы
.
В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу. При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе сотрудников на удаленку.
"Определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых работодатель, осуществляющий деятельность на территории города Москвы, обязан перевести работников на дистанционный режим работы... Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.