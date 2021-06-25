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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/moskva-1738609005.html
В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку
В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку - РИА Новости, 25.06.2021
В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку
Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:48
2021-06-25T15:11
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте."Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ", - говорится в документе.Среди переведенных на удаленку также должны быть все работники старше 65 лет и имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы. Данное требование не распространяется на тех сотрудников, чье очное присутствие на работе критически важно.Требование о переводе сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций "Роскосмос" и "Росатом", организации, осуществляющие работу по гособоронзаказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждения и ряд других.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку
14:48 25.06.2021 (обновлено: 15:11 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев

В мэрии Москвы сообщили, что привитые от COVID-19 работники не учитываются при переводе на удаленку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте.
"Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ", - говорится в документе.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Среди переведенных на удаленку также должны быть все работники старше 65 лет и имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы. Данное требование не распространяется на тех сотрудников, чье очное присутствие на работе критически важно.
Требование о переводе сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций "Роскосмос" и "Росатом", организации, осуществляющие работу по гособоронзаказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждения и ряд других.
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