https://ria.ru/20210625/moskva-1738609005.html

В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку

В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку - РИА Новости, 25.06.2021

В мэрии Москвы уточнили указ о переводе 30% сотрудников на удаленку

Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:48

2021-06-25T14:48

2021-06-25T15:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382766_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_e0dd3deae615265220e2851d35e30d07.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте."Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ", - говорится в документе.Среди переведенных на удаленку также должны быть все работники старше 65 лет и имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы. Данное требование не распространяется на тех сотрудников, чье очное присутствие на работе критически важно.Требование о переводе сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций "Роскосмос" и "Росатом", организации, осуществляющие работу по гособоронзаказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждения и ряд других.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва