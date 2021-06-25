https://ria.ru/20210625/moskva-1738598556.html
Попова оценила ограничительные меры по COVID-19 в Москве
Попова оценила ограничительные меры по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 25.06.2021
Попова оценила ограничительные меры по COVID-19 в Москве
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры, принимаемые властями Москвы и Московской области в борьбе с COVID-19, очень эффективные. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:11
2021-06-25T14:11
2021-06-25T14:34
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры, принимаемые властями Москвы и Московской области в борьбе с COVID-19, очень эффективные."Сегодняшние ограничительные меры, которые вводят Москва и Московская область, я бы тоже хотела оценить как высокоэффективные и очень своевременные", - сказала она на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье)
Попова оценила ограничительные меры по COVID-19 в Москве
14:11 25.06.2021 (обновлено: 14:34 25.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова назвала ограничительные меры по COVID-19 в Москве эффективными