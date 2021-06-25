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В Красноярском крае сотрудник морга выдал для похорон не того умершего
В Красноярском крае сотрудник морга выдал для похорон не того умершего - РИА Новости, 25.06.2021
В Красноярском крае сотрудник морга выдал для похорон не того умершего
Прокуратура разбирается в инциденте в морге города Игарка на севере Красноярского края, где сотрудник перепутал тела и выдал для захоронения не того умершего,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:29
2021-06-25T11:29
игарка
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте в морге города Игарка на севере Красноярского края, где сотрудник перепутал тела и выдал для захоронения не того умершего, сообщает прокуратура региона."Установлено, что сотрудник морга... нарушил установленный законом порядок выдачи тел умерших, перепутал их и выдал работникам ритуальной службы тело другого человека, которое в этот же день было захоронено. Подмена тел была обнаружена родственниками, которые приехали в морг и увидели тело неизвестного им человека", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, после вскрытия ошибки родственники перезахоронили своего близкого.Прокуратура внесла представление в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", оно находится на рассмотрении. Также на контроль прокуратуры поставлено проведение организованной по данному факту доследственной проверки.
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игарка, красноярский край, происшествия
В Красноярском крае сотрудник морга выдал для похорон не того умершего
11:29 25.06.2021
 
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / Paolese

Сотрудник морга в Красноярском крае перепутал тела и отдал для похорон не того умершего

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте в морге города Игарка на севере Красноярского края, где сотрудник перепутал тела и выдал для захоронения не того умершего, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что сотрудник морга... нарушил установленный законом порядок выдачи тел умерших, перепутал их и выдал работникам ритуальной службы тело другого человека, которое в этот же день было захоронено. Подмена тел была обнаружена родственниками, которые приехали в морг и увидели тело неизвестного им человека", - говорится в сообщении.
Морг - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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В тульском Минздраве объяснили фото с лежащими на полу морга телами
По данным пресс-службы, после вскрытия ошибки родственники перезахоронили своего близкого.
Прокуратура внесла представление в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы", оно находится на рассмотрении. Также на контроль прокуратуры поставлено проведение организованной по данному факту доследственной проверки.
 
ИгаркаКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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