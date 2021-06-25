https://ria.ru/20210625/moloko-1738672332.html
Минтруд создал проект об условиях работы, за которые должны давать молоко
Минтруд создал проект об условиях работы, за которые должны давать молоко - РИА Новости, 25.06.2021
Минтруд создал проект об условиях работы, за которые должны давать молоко
Минтруд РФ подготовил проект о почти одной тысяче вредных производственных факторов, за работу с которыми должны выдавать молоко или другие равноценные пищевые... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:38
2021-06-25T19:38
2021-06-25T19:38
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о почти одной тысяче вредных производственных факторов, за работу с которыми должны выдавать молоко или другие равноценные пищевые продукты, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечень вредных производственных факторов на рабочих местах, на которых по результатам проведения специальной оценки условий труда установлены вредные условия труда и при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты", - говорится в приказе.Отмечается, что вместо молока работникам могут также выдаваться кисломолочные жидкие продукты, йогурты с содержанием жира до 2,5% (норма за смену - 500 граммов), творог не более 9% жирности (норма за смену - 100 граммов), сыр не более 24% жирности (норма за смену - 60 граммов) и продукты для диетического питания при вредных условиях труда (норма устанавливается в заключении, разрешающем их применение).
https://ria.ru/20210105/zarplata-1592033571.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Минтруд создал проект об условиях работы, за которые должны давать молоко
Минтруд подготовил проект о вредных факторах, за работу с которыми должны выдавать молоко