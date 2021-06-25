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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/moleben-1738598698.html
Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане - РИА Новости, 25.06.2021
Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
Священники в Курганской области совершили молебен на археологическом памятнике "Савин-1", куда приезжают неоязычники для празднования летнего солнцестояния, об... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:11
2021-06-25T16:11
религия и мировоззрение
курганская область
белозерский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Священники в Курганской области совершили молебен на археологическом памятнике "Савин-1", куда приезжают неоязычники для празднования летнего солнцестояния, об избавлении от чародейства и бесовских наваждений, сообщает пресс-служба Курганской епархии."На археологическом памятнике "Савин-1" в Белозерском районе священники Курганской Епархии с казаками и прихожанами совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовских наваждений", - говорится в сообщении.Также священнослужители окропили окрестности святой водой, уточняется в сообщении.По словам иерея Давида Менщикова, настоятеля храма Преображения Господня в селе Зюзино, находящегося в 5 километрах от Савина, место для проведения молебна выбрано не случайно. "Этот археологический памятник в наше время стал центром, куда в ночь на 22 июня приезжают неоязычники, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния. Чтобы помочь людям избавиться от влияния тёмных сил, мы совершаем в этот день в Преображенском храме ночную Божественную литургию, а затем идём крестным ходом на Савин", - цитирует пресс-служба епархии слова отца Давида.В храме молились прихожане, казаки и сестры милосердия, специально приехавшие из Кургана вместе с настоятелем Порт-Артурского храма протоиереем Владимиром Алексеевым, уточняется в сообщении.
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курганская область, белозерский район

Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане

16:11 25.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Катаев  / Перейти в фотобанкПанихида на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-500
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© РИА Новости / Игорь Катаев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Священники в Курганской области совершили молебен на археологическом памятнике "Савин-1", куда приезжают неоязычники для празднования летнего солнцестояния, об избавлении от чародейства и бесовских наваждений, сообщает пресс-служба Курганской епархии.
"На археологическом памятнике "Савин-1" в Белозерском районе священники Курганской Епархии с казаками и прихожанами совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовских наваждений", - говорится в сообщении.
Также священнослужители окропили окрестности святой водой, уточняется в сообщении.
По словам иерея Давида Менщикова, настоятеля храма Преображения Господня в селе Зюзино, находящегося в 5 километрах от Савина, место для проведения молебна выбрано не случайно. "Этот археологический памятник в наше время стал центром, куда в ночь на 22 июня приезжают неоязычники, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния. Чтобы помочь людям избавиться от влияния тёмных сил, мы совершаем в этот день в Преображенском храме ночную Божественную литургию, а затем идём крестным ходом на Савин", - цитирует пресс-служба епархии слова отца Давида.
В храме молились прихожане, казаки и сестры милосердия, специально приехавшие из Кургана вместе с настоятелем Порт-Артурского храма протоиереем Владимиром Алексеевым, уточняется в сообщении.
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