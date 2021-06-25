https://ria.ru/20210625/mladenets-1738562131.html

В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева

В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева - РИА Новости, 25.06.2021

В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева

Прокуратура организовала проверку после того, как грудной ребенок умер на улице в Электростали, сообщила прокуратура Московской области. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:33

2021-06-25T11:33

2021-06-25T11:33

электросталь

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как грудной ребенок умер на улице в Электростали, сообщила прокуратура Московской области.По информации ведомства, 24 июня трехмесячный мальчик находился с родителями на улице в Электростали. Около 19.00 те обнаружили, что ребенок не шевелится.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в тот момент родители были пьяны - по данным СМИ, они отправились на шашлыки, а мальчик умер от перегрева. Собеседник агентства уточнил, что у младенца были проблемы со здоровьем с рождения."Прокуратура проводит проверку в связи со смертью грудного ребенка в Электростали. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры Московской области.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

https://ria.ru/20210408/ruka-1727349564.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, московская область (подмосковье), происшествия