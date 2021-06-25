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В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева
В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева - РИА Новости, 25.06.2021
В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева
Прокуратура организовала проверку после того, как грудной ребенок умер на улице в Электростали, сообщила прокуратура Московской области. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:33
2021-06-25T11:33
электросталь
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как грудной ребенок умер на улице в Электростали, сообщила прокуратура Московской области.По информации ведомства, 24 июня трехмесячный мальчик находился с родителями на улице в Электростали. Около 19.00 те обнаружили, что ребенок не шевелится.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в тот момент родители были пьяны - по данным СМИ, они отправились на шашлыки, а мальчик умер от перегрева. Собеседник агентства уточнил, что у младенца были проблемы со здоровьем с рождения."Прокуратура проводит проверку в связи со смертью грудного ребенка в Электростали. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры Московской области.Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html
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электросталь, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от перегрева
11:33 25.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Прокуратура организовала проверку после смерти младенца от перегрева в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как грудной ребенок умер на улице в Электростали, сообщила прокуратура Московской области.
По информации ведомства, 24 июня трехмесячный мальчик находился с родителями на улице в Электростали. Около 19.00 те обнаружили, что ребенок не шевелится.
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Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в тот момент родители были пьяны - по данным СМИ, они отправились на шашлыки, а мальчик умер от перегрева. Собеседник агентства уточнил, что у младенца были проблемы со здоровьем с рождения.
"Прокуратура проводит проверку в связи со смертью грудного ребенка в Электростали. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры Московской области.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль, добавляется в сообщении.
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