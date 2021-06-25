https://ria.ru/20210625/mishustin-1738596704.html

Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью

Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы россияне были обеспечены всей необходимой медпомощью,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:05

2021-06-25T14:05

2021-06-25T14:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы россияне были обеспечены всей необходимой медпомощью, несмотря на пандемию коронавируса."Михаил Альбертович, к вам просьба. Просьба проследить, чтобы пациенты с другими диагнозами, не только с коронавирусом, получали необходимое лечение. Непростая ситуация складывается сейчас – лето, у многих обостряются хронические заболевания, и, конечно, под наблюдением должны быть такие люди. Просил бы вас еще раз внимательно за этим следить ", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество