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Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью
Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы россияне были обеспечены всей необходимой медпомощью,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:05
2021-06-25T14:05
2021-06-25T14:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы россияне были обеспечены всей необходимой медпомощью, несмотря на пандемию коронавируса."Михаил Альбертович, к вам просьба. Просьба проследить, чтобы пациенты с другими диагнозами, не только с коронавирусом, получали необходимое лечение. Непростая ситуация складывается сейчас – лето, у многих обостряются хронические заболевания, и, конечно, под наблюдением должны быть такие люди. Просил бы вас еще раз внимательно за этим следить ", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, общество
Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью
14:05 25.06.2021 (обновлено: 14:16 25.06.2021)
Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью, несмотря на пандемию COVID-19