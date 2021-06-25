https://ria.ru/20210625/miller-1738577406.html

В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера

В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера

Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:38

2021-06-25T12:38

2021-06-25T12:59

россия

алексей миллер

газпром

украина

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Украины сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России.Представитель Кремля упомянул, что накануне Украина возобновила ограничения, а также объявила новые санкции в отношении различных российских компаний, физических и юридических лиц."Вот если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как, скажем так, "обрубание хвостов" перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, тут можно понять эти шаги Киева, которые имели место, например, вчера", - считает он.Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании "Вертолеты России", а также ряда российских СМИ.

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738510039.html

россия

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россия, алексей миллер, газпром, украина, экономика