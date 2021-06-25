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В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера
В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера
Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:38
2021-06-25T12:59
россия
алексей миллер
газпром
украина
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Украины сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России.Представитель Кремля упомянул, что накануне Украина возобновила ограничения, а также объявила новые санкции в отношении различных российских компаний, физических и юридических лиц."Вот если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как, скажем так, "обрубание хвостов" перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, тут можно понять эти шаги Киева, которые имели место, например, вчера", - считает он.Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании "Вертолеты России", а также ряда российских СМИ.
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
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россия, алексей миллер, газпром, украина, экономика
В Кремле прокомментировали санкции Украины против Миллера
12:38 25.06.2021 (обновлено: 12:59 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Миллер на V Восточном экономическом форуме
Алексей Миллер на V Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Кремле удивлены санкциями Киева против Миллера на фоне желания договориться с Россией по газу

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России.
"Вы знаете, никаких здесь пасов давать не нужно. Президент Путин сказал, что он готов встретиться для того, чтобы обсуждать двусторонние отношения", - ответил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль "давать пас" украинской стороне в вопросе подготовки встречи.
Представитель Кремля упомянул, что накануне Украина возобновила ограничения, а также объявила новые санкции в отношении различных российских компаний, физических и юридических лиц.
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"Вот если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как, скажем так, "обрубание хвостов" перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, тут можно понять эти шаги Киева, которые имели место, например, вчера", - считает он.
"А так, конечно, много всего совершенно непонятного: Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера, например. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", - продолжил пресс-секретарь президента РФ.
Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании "Вертолеты России", а также ряда российских СМИ.
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РоссияАлексей МиллерГазпромУкраинаЭкономика
 
 
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