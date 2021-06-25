Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
05:09 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Минобороны впервые перебросило в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
По данным ведомства, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.
"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", — отметили в Минобороны.
Как сообщил командир одного из экипажей МиГ-31К, по распоряжению командования носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи".
"Новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко. Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью", — добавил он.
В мае на авиабазе Хмеймим завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению ее длины с авиабазы теперь можно применять для выполнения задач над Средиземным морем все типы самолетов Воздушно-космических сил, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.
Ранее заявлялось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в десять скоростей звука. Дальность ее полета достигает двух тысяч километров. "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.