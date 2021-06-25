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Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К - РИА Новости, 25.06.2021
Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:09
2021-06-25T09:55
россия
хмеймим
ту-22м3
воздушно-космические силы россии
миг-31
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москва
сирия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщили журналистам в Минобороны.По данным ведомства, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.Как сообщил командир одного из экипажей МиГ-31К, по распоряжению командования носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи"."Новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко. Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью", — добавил он.В мае на авиабазе Хмеймим завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению ее длины с авиабазы теперь можно применять для выполнения задач над Средиземным морем все типы самолетов Воздушно-космических сил, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.Ранее заявлялось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в десять скоростей звука. Дальность ее полета достигает двух тысяч километров. "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html
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россия, хмеймим, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, сирия, вмф рф, армия, безопасность
Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
05:09 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Минобороны впервые перебросило в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщили журналистам в Минобороны.
По данным ведомства, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.

"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", — отметили в Минобороны.

Как сообщил командир одного из экипажей МиГ-31К, по распоряжению командования носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи".
"Новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко. Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью", — добавил он.
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В мае на авиабазе Хмеймим завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению ее длины с авиабазы теперь можно применять для выполнения задач над Средиземным морем все типы самолетов Воздушно-космических сил, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.
Ранее заявлялось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в десять скоростей звука. Дальность ее полета достигает двух тысяч километров. "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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