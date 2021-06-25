https://ria.ru/20210625/mig-31k-1738528143.html

Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К - РИА Новости, 25.06.2021

Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:09

2021-06-25T05:09

2021-06-25T09:55

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хмеймим

ту-22м3

воздушно-космические силы россии

миг-31

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщили журналистам в Минобороны.По данным ведомства, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.Как сообщил командир одного из экипажей МиГ-31К, по распоряжению командования носители гиперзвуковых ракет выполнят в Сирии "учебные задачи"."Новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко. Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью", — добавил он.В мае на авиабазе Хмеймим завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению ее длины с авиабазы теперь можно применять для выполнения задач над Средиземным морем все типы самолетов Воздушно-космических сил, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.Ранее заявлялось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в десять скоростей звука. Дальность ее полета достигает двух тысяч километров. "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html

https://ria.ru/20210525/khmeymim-1733800975.html

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хмеймим

москва

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россия, хмеймим, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, сирия, вмф рф, армия, безопасность