https://ria.ru/20210625/mh17-1738562259.html

Нидерланды могут вернуться к теме незакрытия неба в день крушения MH17

Нидерланды могут вернуться к теме незакрытия неба в день крушения MH17 - РИА Новости, 25.06.2021

Нидерланды могут вернуться к теме незакрытия неба в день крушения MH17

МИД Нидерландов вернется к обсуждению с парламентом дополнительного расследования незакрытия Киевом неба в день крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:33

2021-06-25T11:33

2021-06-25T11:53

mh17. расследование

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

нидерланды

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736256580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25e3a3caf1091c3064ad888ebd6f2c15.jpg

АМСТЕРДАМ, 25 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. МИД Нидерландов вернется к обсуждению с парламентом дополнительного расследования незакрытия Киевом неба в день крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Бо де Конинг.Голландские СМИ ранее сообщили, что в ходе заседания на прошлой неделе Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) выразила неудовлетворённость результатами независимого расследования Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) относительно незакрытия воздушного пространства Украины во время катастрофы MH17 в 2014 году; парламентарии указали на то, что информации, предоставленной в отчете Фонда, недостаточно и необходимо дополнительное расследование.В феврале нидерландское правительство заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, данное решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы.В своём отчете Фонд безопасности полетов пришёл к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной боевых действий на востоке Украины.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1729041369.html

https://ria.ru/20210624/mh17-1738399414.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, украина, в мире