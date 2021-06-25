https://ria.ru/20210625/merkel-1738633093.html
Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках" - РИА Новости, 25.06.2021
Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
Евросоюз нуждается в новом механизме по информированию о "провокациях" России и поиску решения конфликтов с ней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:52
2021-06-25T16:52
2021-06-25T16:52
россия
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз нуждается в новом механизме по информированию о "провокациях" России и поиску решения конфликтов с ней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Нам нужен новый механизм, чтобы совместно информировать друг друга, когда речь идет об атаках и провокациях России. Здесь речь идет не о том, что мы не говорим прямо о конфликтах, о том, что здесь какое-то новое начинание, а о том, как преодолевать конфликты с Россией, как решать и решать лучшим образом те (конфликты), которые есть у стран-членов", - заявила она на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, германия, в мире
Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
Меркель заявила, что ЕС нуждается в новом механизме по информированию о российских "атаках"