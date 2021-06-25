https://ria.ru/20210625/merkel-1738633093.html

Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"

Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках" - РИА Новости, 25.06.2021

Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"

Евросоюз нуждается в новом механизме по информированию о "провокациях" России и поиску решения конфликтов с ней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:52

2021-06-25T16:52

2021-06-25T16:52

россия

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622060_0:196:3076:1926_1920x0_80_0_0_097e21f7ab4c17523ac3694b93b0c730.jpg

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз нуждается в новом механизме по информированию о "провокациях" России и поиску решения конфликтов с ней, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Нам нужен новый механизм, чтобы совместно информировать друг друга, когда речь идет об атаках и провокациях России. Здесь речь идет не о том, что мы не говорим прямо о конфликтах, о том, что здесь какое-то новое начинание, а о том, как преодолевать конфликты с Россией, как решать и решать лучшим образом те (конфликты), которые есть у стран-членов", - заявила она на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210625/evropa-1738610691.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, германия, в мире