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Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным
Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021
Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным
Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:55
2021-06-25T16:44
россия
евросоюз
ангела меркель
сша
в мире
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БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. Так она прокомментировала свою инициативу провести саммит Россия — ЕС с участием Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, но, по данным СМИ, против встречи выступили около десяти европейских лидеров. Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, а не о "поощрении" России. Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает партнерам о таких встречах, а европейские лидеры — достаточно зрелые люди, чтобы вести прямые переговоры."Я лично считаю, что было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов — Еврокомиссии и председателя Совета — с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", — добавила она. Меркель подчеркнула, что вести диалог нужно еще и для того, чтобы решить проблему "гибридных атак" со стороны России. Страны ЕС неоднократно обвиняли в Москву во вмешательстве в свои дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Как добавила канцлер ФРГ, многие страны имеют двусторонние контакты с Россией, но она считает, что ЕС в состоянии делать это скоординированно, поэтому вопрос диалога Брюссель — Москва будет прорабатываться дальше.
https://ria.ru/20210625/kreml-1738576665.html
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россия, евросоюз, ангела меркель, сша, в мире
Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным
14:55 25.06.2021 (обновлено: 16:44 25.06.2021)
 
© REUTERS / POOLКанцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / POOL

Меркель рассказала, почему предложила лидерам Евросоюза встретиться с Путиным

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Так она прокомментировала свою инициативу провести саммит Россия — ЕС с участием Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, но, по данным СМИ, против встречи выступили около десяти европейских лидеров.
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Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, а не о "поощрении" России.
"Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах".
Саммит ЕС в Брюсселе
Ангела Меркель
канцлер ФРГ
Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает партнерам о таких встречах, а европейские лидеры — достаточно зрелые люди, чтобы вести прямые переговоры.
"Я лично считаю, что было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов — Еврокомиссии и председателя Совета — с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", — добавила она.
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Меркель подчеркнула, что вести диалог нужно еще и для того, чтобы решить проблему "гибридных атак" со стороны России. Страны ЕС неоднократно обвиняли в Москву во вмешательстве в свои дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Как добавила канцлер ФРГ, многие страны имеют двусторонние контакты с Россией, но она считает, что ЕС в состоянии делать это скоординированно, поэтому вопрос диалога Брюссель — Москва будет прорабатываться дальше.

"Я не вижу никаких плюсов в том, чтобы все вели двусторонний диалог с Россией, когда мы в состоянии вести такой диалог вместе", — заключила Меркель.

 
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