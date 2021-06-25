https://ria.ru/20210625/merkel-1738610635.html

Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным

Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021

Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным

Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:55

2021-06-25T14:55

2021-06-25T16:44

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евросоюз

ангела меркель

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БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. Так она прокомментировала свою инициативу провести саммит Россия — ЕС с участием Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, но, по данным СМИ, против встречи выступили около десяти европейских лидеров. Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, а не о "поощрении" России. Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает партнерам о таких встречах, а европейские лидеры — достаточно зрелые люди, чтобы вести прямые переговоры."Я лично считаю, что было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов — Еврокомиссии и председателя Совета — с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", — добавила она. Меркель подчеркнула, что вести диалог нужно еще и для того, чтобы решить проблему "гибридных атак" со стороны России. Страны ЕС неоднократно обвиняли в Москву во вмешательстве в свои дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Как добавила канцлер ФРГ, многие страны имеют двусторонние контакты с Россией, но она считает, что ЕС в состоянии делать это скоординированно, поэтому вопрос диалога Брюссель — Москва будет прорабатываться дальше.

https://ria.ru/20210625/kreml-1738576665.html

https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html

россия

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россия, евросоюз, ангела меркель, сша, в мире