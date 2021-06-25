Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
03:32 25.06.2021 (обновлено: 09:45 25.06.2021)
© REUTERS / Olivier MatthysКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе
Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто, передает Блумберг. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости.
Канцлер подчеркнула, что обсуждение ее инициативы в Брюсселе было "нелегким".
Ранее агентство сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.
До этого газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.
Отношения с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.
Другими предлогами для продолжения этой линии Брюсселем и Вашингтоном стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.
Сейчас в Европе активно обсуждают проект новой внешнеполитической стратегии по России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил ранее три принципа, которые могут лечь в ее основу, — "отталкивание, сдерживание и взаимодействие".