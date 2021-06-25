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Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России - РИА Новости, 25.06.2021
Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто, передает Блумберг. По ее словам, она надеялась, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:32
2021-06-25T09:45
брюссель
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
германия
россия
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто, передает Блумберг. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости.Канцлер подчеркнула, что обсуждение ее инициативы в Брюсселе было "нелегким".Ранее агентство сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.До этого газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.Отношения с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.Другими предлогами для продолжения этой линии Брюсселем и Вашингтоном стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. Сейчас в Европе активно обсуждают проект новой внешнеполитической стратегии по России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил ранее три принципа, которые могут лечь в ее основу, — "отталкивание, сдерживание и взаимодействие".
https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html
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брюссель, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, германия, россия, ангела меркель, в мире
Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
03:32 25.06.2021 (обновлено: 09:45 25.06.2021)
 
© REUTERS / Olivier MatthysКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Olivier Matthys

Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто, передает Блумберг. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости.
Канцлер подчеркнула, что обсуждение ее инициативы в Брюсселе было "нелегким".
Ранее агентство сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.
До этого газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.
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Другими предлогами для продолжения этой линии Брюсселем и Вашингтоном стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.
Сейчас в Европе активно обсуждают проект новой внешнеполитической стратегии по России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил ранее три принципа, которые могут лечь в ее основу, — "отталкивание, сдерживание и взаимодействие".
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БрюссельЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияРоссияАнгела МеркельВ мире
 
 
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