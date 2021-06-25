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Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим

Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим - РИА Новости, 25.06.2021

Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:05

2021-06-25T14:05

2021-06-25T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости вырос в 2 раза."Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов крайне напряженная. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в 2 раза выросли", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короноварусной инфекции."Хочу обратить внимание еще и на то, что у нас возросло выявление бессимптомных форм (заболевания коронавирусом – ред.) также в два раза, и это говорит о необходимости соблюдать все <…> ограничительные меры. Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас, еще раз, соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь - масочного режима", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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