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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим - РИА Новости, 25.06.2021
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:05
2021-06-25T14:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости вырос в 2 раза."Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов крайне напряженная. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в 2 раза выросли", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короноварусной инфекции."Хочу обратить внимание еще и на то, что у нас возросло выявление бессимптомных форм (заболевания коронавирусом – ред.) также в два раза, и это говорит о необходимости соблюдать все &lt;…&gt; ограничительные меры. Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас, еще раз, соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь - масочного режима", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
14:05 25.06.2021 (обновлено: 14:27 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожилой мужчина в медицинской маске выходит из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
Пожилой мужчина в медицинской маске выходит из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости вырос в 2 раза.
"Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов крайне напряженная. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в 2 раза выросли", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короноварусной инфекции.
"Хочу обратить внимание еще и на то, что у нас возросло выявление бессимптомных форм (заболевания коронавирусом – ред.) также в два раза, и это говорит о необходимости соблюдать все <…> ограничительные меры. Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас, еще раз, соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь - масочного режима", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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