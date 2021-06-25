https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим - РИА Новости, 25.06.2021
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:05
2021-06-25T14:05
2021-06-25T14:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578071656_0:0:2530:1423_1920x0_80_0_0_a69bb00296b97b0a7caa38b65db93d10.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной, в ряде регионов - напряженная, уровень заболеваемости вырос в 2 раза."Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов крайне напряженная. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в 2 раза выросли", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короноварусной инфекции."Хочу обратить внимание еще и на то, что у нас возросло выявление бессимптомных форм (заболевания коронавирусом – ред.) также в два раза, и это говорит о необходимости соблюдать все <…> ограничительные меры. Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас, еще раз, соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь - масочного режима", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578071656_47:0:2459:1809_1920x0_80_0_0_dc12e8a4f972b2ddfe4fa72871e732e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
14:05 25.06.2021 (обновлено: 14:27 25.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим