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Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной - РИА Новости, 25.06.2021
Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Отмена режима ношения масок в Израиле была преждевременной, сказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:03
2021-06-25T16:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Отмена режима ношения масок в Израиле была преждевременной, сказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман на фоне последних указаний министерства здравоохранения страны.Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты ограничения, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях. В пятницу минздрав сообщил, что Израиль возвращается к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок заграницу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба."На мой взгляд, отмена масочного режима была абсолютно преждевременна. Абсолютно. Есть только две вещи, которые зарекомендовали себя за время пандемии как снижающие ее уровень - вакцинация и ношение масок. Не закрытие аэропорта или ещё что-то. Так как люди продолжают общаться внутри страны. Отмена масочного режима, когда у нас оставалось порядка 2,5 миллиона непривитых детей, которые являются основными разносчиками заболевания, была преждевременной. Считаю, возвращение к ношению масок оправданным. Я бы его вернула и в более строгом контексте", - сказала Гольцман.Эксперт также отметила, что если власти будут придерживаться "определённых ими самим мер, в частности проверка ПЦР-теста при посадке на самолёт, проверка как положено в аэропорту", не будет новой вспышки."На месте правительства я бы запретила невакцинированным гражданам, в том числе детям, полёты заграницу без серьёзных на то оснований. Нельзя запретить, если что-то случилось. Но, если люди просто хотят путешествовать, они должны привиться", - добавила она.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
https://ria.ru/20210624/izrail-1738366657.html
https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире
Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03 25.06.2021
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Тель-Авива
Люди в масках на улице Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк

Врач-инфекционист заявила, что власти Израиля отменили масочный режим преждевременно

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Отмена режима ношения масок в Израиле была преждевременной, сказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман на фоне последних указаний министерства здравоохранения страны.
Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты ограничения, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях. В пятницу минздрав сообщил, что Израиль возвращается к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок заграницу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба.
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"На мой взгляд, отмена масочного режима была абсолютно преждевременна. Абсолютно. Есть только две вещи, которые зарекомендовали себя за время пандемии как снижающие ее уровень - вакцинация и ношение масок. Не закрытие аэропорта или ещё что-то. Так как люди продолжают общаться внутри страны. Отмена масочного режима, когда у нас оставалось порядка 2,5 миллиона непривитых детей, которые являются основными разносчиками заболевания, была преждевременной. Считаю, возвращение к ношению масок оправданным. Я бы его вернула и в более строгом контексте", - сказала Гольцман.
Эксперт также отметила, что если власти будут придерживаться "определённых ими самим мер, в частности проверка ПЦР-теста при посадке на самолёт, проверка как положено в аэропорту", не будет новой вспышки.
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"На месте правительства я бы запретила невакцинированным гражданам, в том числе детям, полёты заграницу без серьёзных на то оснований. Нельзя запретить, если что-то случилось. Но, если люди просто хотят путешествовать, они должны привиться", - добавила она.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
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