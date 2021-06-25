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Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим

Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим - РИА Новости, 25.06.2021

Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим

У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:40

2021-06-25T19:40

2021-06-25T22:45

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

здоровье

общество

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.Артистку перевели в группу "КТ-4": врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.Как говорится в сообщении, у артистки диагноз "коронавирус" не подтвержден.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), здоровье, общество, происшествия