https://ria.ru/20210625/maksim-1738670902.html
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим - РИА Новости, 25.06.2021
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:40
2021-06-25T19:40
2021-06-25T22:45
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
здоровье
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237034_0:691:2047:1842_1920x0_80_0_0_4e6bd303c3e141446dd389f032aedd26.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.Артистку перевели в группу "КТ-4": врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.Как говорится в сообщении, у артистки диагноз "коронавирус" не подтвержден.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237034_0:629:2047:2164_1920x0_80_0_0_c3a7feb7e47302f2e1675ab56cbf583c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), здоровье, общество, происшествия
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
19:40 25.06.2021 (обновлено: 22:45 25.06.2021)
Процент поражения легких у певицы МакSим составил 75 процентов, сообщил ее представитель