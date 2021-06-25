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Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим - РИА Новости, 25.06.2021
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:40
2021-06-25T22:45
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
здоровье
общество
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.Артистку перевели в группу "КТ-4": врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.Как говорится в сообщении, у артистки диагноз "коронавирус" не подтвержден.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
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60
коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), здоровье, общество, происшествия
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим
19:40 25.06.2021 (обновлено: 22:45 25.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Процент поражения легких у певицы МакSим составил 75 процентов, сообщил ее представитель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом пишет telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.
Артистку перевели в группу "КТ-4": врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа.
Как говорится в сообщении, у артистки диагноз "коронавирус" не подтвержден.
Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
 
Коронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)ЗдоровьеОбществоПроисшествия
 
 
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