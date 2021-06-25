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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210625/maksim-1738568180.html
Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии
Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии - РИА Новости, 25.06.2021
Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:57
2021-06-25T12:30
новости культуры
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без изменений, при этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные."Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует певица.Она добавила, что подтвержденного тестами коронавируса у артистки по-прежнему нет. "Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", - отметила представитель певицы.
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новости культуры, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии
11:57 25.06.2021 (обновлено: 12:30 25.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель МакSим рассказал, что состояние певицы за неделю не изменилось, она на ИВЛ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без изменений, при этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.
На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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"Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует певица.
Она добавила, что подтвержденного тестами коронавируса у артистки по-прежнему нет. "Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", - отметила представитель певицы.
 
ШоубизНовости культурыКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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