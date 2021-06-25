https://ria.ru/20210625/maksim-1738568180.html

Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии

Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии - РИА Новости, 25.06.2021

Представитель МакSим раскрыл подробности о ее состоянии

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:57

2021-06-25T11:57

2021-06-25T12:30

новости культуры

шоубиз

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без изменений, при этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные."Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует певица.Она добавила, что подтвержденного тестами коронавируса у артистки по-прежнему нет. "Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", - отметила представитель певицы.

https://rsport.ria.ru/20210619/maksim-1737721383.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)