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Москва подняла в ОБСЕ вопрос о положении российских СМИ в Литве
Москва подняла в ОБСЕ вопрос о положении российских СМИ в Литве - РИА Новости, 25.06.2021
Москва подняла в ОБСЕ вопрос о положении российских СМИ в Литве
Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов, выступая на заседании постоянного совета этой организации, заявил об ангажированности властей РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:43
2021-06-25T11:43
россия
обсе
вильнюс
таллин
литва
в мире
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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов, выступая на заседании постоянного совета этой организации, заявил об ангажированности властей Литвы по отношению к российским СМИ.Жеглов отметил, что в российском постпредстве вновь привлекают внимание ОБСЕ к ситуации с правами человека в Литве, власти которой декларируют намерение "защищать универсальные права и свободы по всему миру", однако применять этот подход к самим себе не намерены."Не все в порядке в Литве со свободой слова и средств массовой информации. Еще в июле 2020 года власти ввели запрет на вещание семи телеканалов Russia Today. Это решение получило поддержку тогдашнего министра иностранных дел Л.Линкявичуса, гордо заявившего, что "Литва ещё семь лет назад стала применять ограничения в отношении российских СМИ", - заявил Жеглов.Он напомнил, что в феврале Комиссия по радио и телевидению Литвы (КТР) пригрозила временно лишить эфира российский телеканал "РТР-Планета" после того, как 13 января вышел в свет выпуск информационной программы "Вести", в одном из сюжетов которой шла речь о январских событиях 1991 года в Вильнюсе."Напомним, что еще в 2018 году Комиссия уже вводила запрет ретрансляции этого российского телеканала на 12 месяцев. Примечательно, что этот незаконный запрет был отменен Верховным административным судом Литвы 12 мая 2021 года. Что еще раз подчеркивает ангажированность литовских властных структур по отношению к российским СМИ", - заключил дипломат.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html
https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html
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россия, обсе, вильнюс, таллин, литва, в мире
Москва подняла в ОБСЕ вопрос о положении российских СМИ в Литве
11:43 25.06.2021
 
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

Россия заявила в ОБСЕ об ангажированности властей Литвы по отношению к российским СМИ

Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов, выступая на заседании постоянного совета этой организации, заявил об ангажированности властей Литвы по отношению к российским СМИ.
Жеглов отметил, что в российском постпредстве вновь привлекают внимание ОБСЕ к ситуации с правами человека в Литве, власти которой декларируют намерение "защищать универсальные права и свободы по всему миру", однако применять этот подход к самим себе не намерены.
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"Не все в порядке в Литве со свободой слова и средств массовой информации. Еще в июле 2020 года власти ввели запрет на вещание семи телеканалов Russia Today. Это решение получило поддержку тогдашнего министра иностранных дел Л.Линкявичуса, гордо заявившего, что "Литва ещё семь лет назад стала применять ограничения в отношении российских СМИ", - заявил Жеглов.
Он напомнил, что в феврале Комиссия по радио и телевидению Литвы (КТР) пригрозила временно лишить эфира российский телеканал "РТР-Планета" после того, как 13 января вышел в свет выпуск информационной программы "Вести", в одном из сюжетов которой шла речь о январских событиях 1991 года в Вильнюсе.
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"Напомним, что еще в 2018 году Комиссия уже вводила запрет ретрансляции этого российского телеканала на 12 месяцев. Примечательно, что этот незаконный запрет был отменен Верховным административным судом Литвы 12 мая 2021 года. Что еще раз подчеркивает ангажированность литовских властных структур по отношению к российским СМИ", - заключил дипломат.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РоссияОБСЕВильнюсТаллинЛитваВ мире
 
 
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