https://ria.ru/20210625/lebedev-1738540783.html
Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность
Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность - РИА Новости, 25.06.2021
Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:30
2021-06-25T09:30
2021-06-25T12:12
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
госдума рф
политика
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности.Лебедев уточнил, что думал об этом несколько месяцев и согласовал все с партией. При этом в ЛДПР назвали произошедшее неожиданностью."Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. От всей души благодарю избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, давая возможность нашим депутатам работать в муниципальных и региональных органах власти, а также в Государственной думе — все семь созывов", — добавил вице-спикер, не пояснив, чем собирается заниматься дальше.Выборы всех уровней, в том числе в нижнюю палату парламента, в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).Лебедев — старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуме с 1999 года, с 2011-го занимает пост заместителя председателя.
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игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, политика
Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность
09:30 25.06.2021 (обновлено: 12:12 25.06.2021)
Игорь Лебедев решил не участвовать в избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
(ЛДПР
) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности.
"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны", — написал он на своей странице в Facebook.
Лебедев уточнил, что думал об этом несколько месяцев и согласовал все с партией. При этом в ЛДПР назвали произошедшее неожиданностью.
"Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. От всей души благодарю избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, давая возможность нашим депутатам работать в муниципальных и региональных органах власти, а также в Государственной думе — все семь созывов", — добавил вице-спикер, не пояснив, чем собирается заниматься дальше.
Выборы всех уровней, в том числе в нижнюю палату парламента, в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
Лебедев — старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуме с 1999 года, с 2011-го занимает пост заместителя председателя.