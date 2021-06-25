https://ria.ru/20210625/lebedev-1738540783.html

Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность

Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность - РИА Новости, 25.06.2021

Вице-спикер Госдумы Лебедев решил приостановить политическую деятельность

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:30

2021-06-25T09:30

2021-06-25T12:12

игорь лебедев (игорь жириновский)

лдпр

госдума рф

политика

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности.Лебедев уточнил, что думал об этом несколько месяцев и согласовал все с партией. При этом в ЛДПР назвали произошедшее неожиданностью."Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. От всей души благодарю избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, давая возможность нашим депутатам работать в муниципальных и региональных органах власти, а также в Государственной думе — все семь созывов", — добавил вице-спикер, не пояснив, чем собирается заниматься дальше.Выборы всех уровней, в том числе в нижнюю палату парламента, в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).Лебедев — старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуме с 1999 года, с 2011-го занимает пост заместителя председателя.

https://ria.ru/20210623/ldpr-1738320843.html

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игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, политика