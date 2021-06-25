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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210625/kurs-1738603200.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек - РИА Новости, 25.06.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара - на 15,66 копейки, до... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:27
2021-06-25T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара - на 15,66 копейки, до 72,1694 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,7 копейки, составив 78,48 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
14:27 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек, до 86,19 рубля

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара - на 15,66 копейки, до 72,1694 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,7 копейки, составив 78,48 рубля.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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