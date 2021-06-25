https://ria.ru/20210625/kurorty-1738598090.html

Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел COVID или не может сделать прививку по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:09

2021-06-25T14:09

2021-06-25T14:21

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

сочи

краснодарский край

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел COVID или не может сделать прививку по медицинским показаниям, заявила глава ведомства Анна Попова."Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, эта будет информация доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210625/kurorty-1738597173.html

россия

сочи

краснодарский край

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)