https://ria.ru/20210625/kurorty-1738598090.html
Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19
Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19
Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел COVID или не может сделать прививку по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:09
2021-06-25T14:09
2021-06-25T14:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
сочи
краснодарский край
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел COVID или не может сделать прививку по медицинским показаниям, заявила глава ведомства Анна Попова."Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, эта будет информация доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210625/kurorty-1738597173.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты переболевших COVID-19
14:09 25.06.2021 (обновлено: 14:21 25.06.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты Краснодарского края переболевших COVID-19