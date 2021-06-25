https://ria.ru/20210625/kuban-1738632597.html
АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань - РИА Новости, 25.06.2021
АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август - порядка 70%,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:48
2021-06-25T16:48
2021-06-25T16:49
туризм
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август - порядка 70%, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Губернатор Вениамин Кондратьев накануне заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, составляет на июль 30%, а на август - порядка 70%. Но это не окончательная цифра. Сколько туристов реально оформят заявки, пока неизвестно", - уточнила Ломидзе.
https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738605930.html
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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край
АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:48 25.06.2021 (обновлено: 16:49 25.06.2021)
В АТОР заявили, что 30% туристов готовы аннулировать туры на Кубань в июле и 70% - в августе