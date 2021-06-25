https://ria.ru/20210625/kuban-1738632597.html

АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань

АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань - РИА Новости, 25.06.2021

АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань

Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август - порядка 70%,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:48

2021-06-25T16:48

2021-06-25T16:49

туризм

коронавирус в россии

вениамин кондратьев

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

краснодарский край

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август - порядка 70%, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Губернатор Вениамин Кондратьев накануне заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, составляет на июль 30%, а на август - порядка 70%. Но это не окончательная цифра. Сколько туристов реально оформят заявки, пока неизвестно", - уточнила Ломидзе.

https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738605930.html

краснодарский край

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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край